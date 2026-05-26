1° Torneo Provincial de Tejo en Rivadavia

El próximo 30 y 31 de mayo, el Camping Municipal de Rivadavia recibirá a competidores de toda la provincia en un evento que promueve la integración, el deporte y la recreación activa.

En el Audio escuchamos a Domingo Sánchez.

La Municipalidad de Rivadavia, a través de la Subsecretaría de Acción Social y en un trabajo conjunto con el Rivadavia Tejo Club, invita a la comunidad a participar del 1° Torneo Provincial de Tejo, un encuentro pensado especialmente para el disfrute y la competencia de nuestras personas mayores.

La cita tendrá lugar durante las jornadas del sábado 30 y domingo 31 de mayo en las instalaciones del renovado Camping de Rivadavia, un escenario ideal para compartir el fin de semana al aire libre.

Con el firme objetivo de seguir impulsando políticas de contención, recreación y hábitos saludables para la tercera edad, la gestión del intendente Sergio Miodowsky apuesta por este torneo que no solo medirá destrezas deportivas, sino que también funcionará como un espacio de encuentro y camaradería provincial.

Categorías y Modalidades de Juego

Para garantizar una competencia dinámica y abierta, el torneo se estructurará bajo el siguiente esquema:

*Categorías principales: Masculino +60 y Femenino +60.

*Modalidad especial: Trío mixto, conformado obligatoriamente por 2 jugadores mayores de 60 años y 1 jugador menor. Una propuesta excelente para fomentar el juego intergeneracional.

Los interesados en formar parte de este primer gran torneo provincial o en recibir más información sobre el reglamento y los horarios, pueden comunicarse a las siguientes líneas de contacto habilitadas:

264 4561354

264 6607684

264 4580841