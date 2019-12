Los desaires de Ricky Martin a Sarita Sosa

Esta semana, Sarita Sosa volvió a saturar los titulares y las portadas de los medios de comunicación con una nueva polémica: la hija menor del Príncipe de la Canción intentó colarse en una lujosa gala organizada por Ricky Martin y Eva Longoria. Pero a las puertas del evento, le denegaron el acceso.

Así lo contó el periodista Javier Ceriani en el programa Chisme No Like, donde explicó que Sarita Sosa se presentó en la fiesta Global Gift Gala, en Miami, a pesar de que no había sido invitada.

Según relató el reportero, la hija de José José acudió acompañada de su esposo, Yimmy Ortiz. Pero al llegar al evento, celebrado por la fundación benéfica de Eva Longoria y que contó con la presencia de Ricky Martin como anfitrión, los vigilantes comprobaron que ni ella ni su marido se encontraban en la lista de asistentes, así que les impidieron la entrada.

“Atención, última hora. Sarita, ustedes saben que desde el día que murió José José se puso las pestañas, comenzó a dar entrevistas, le gusta el fashion, le gustan las cámaras, le gustan las fiestas. Y está de fiesta como loca” comenzó a explicar Ceriani.

“Quiero decirles que en Miami en este momento está el Art Basel. El Art Basel es la fiesta de arte más glamorosa del mundo. Estuvo la fiesta de Dior, y Ricky Martin y Eva Longoria hicieron una fiesta glamorosa, para la fundación de Eva Longoria, y ahí va Sarita con el guatemalteco, ahí va con su marido a entrar a la fiesta de Ricky Martin y Eva Longoria pensando que es Sarita la de José José, Sarita la mala y la iban a dejar entrar. Y ahí querida, en las fiestas de Art Base, si no estás en la lista, aunque seas Paulina Rubio, o quien seas, no entras”, reveló el periodista.

Ninguno de los anfitriones intervino para que la pareja pudiera acceder a la gala, por lo que Sarita Sosa y su esposo se quedaron a las puertas y tuvieron que marcharse.

Fuente: Teleshow