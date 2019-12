Egresó la primera cohorte de capacitación laboral

Tras el convenio con el Ministerio de Educación e INET, culminaron el curso 86 personas, formadas en distintas especialidades.

En la sede del Centro de Formación Profesional Fundación UOCRA, el ministro de Educación Felipe De Los Ríos, junto al secretario General de la CGT y UOCRA filial San Juan Eduardo Cabello encabezó el acto de entrega de certificados a la primera cohorte de egresados de los cursos de formación laboral. Participaron representantes de la Cámara de la Construcción, diputados, familiares y amigos de los egresados.

En este marco, el ministro De Los Río dijo que «capacitarse no es otra cosa que enriquecer con esfuerzo su proyecto de vida. Hoy los Estados de todos los países estamos convocados a generar la sociedades del conocimiento, que es lo que nos va a mantener en un estadio laboral. Sin conocimiento no es posible, el arte por si solo no es suficiente. La tecnología de aplicación de los materiales, las nuevas miradas de la construcción en seco, la energía fotovoltaica, edificios inteligentes, riego por goteo, reservorios energéticos y calefacción, todo esto es conocimiento que deben aplicar ante la demanda de la sociedad. Es muy bueno próximo a cerrar el año en la casa de los trabajadores ver su satisfacción ante los objetivos cumplidos. Les adelanto que vamos a incrementar los cursos y la diversidad de las especilizaciones. Las aulas taller recibirán equipos de refrigeración para que estén más cómodos. Y podemos anunciar en relación a la formación profesional, que la escuela de capacitación laboral Joaquín Uñac, tendrá mecánica del automotor con un aula taller, y este Centro de Formación va a ayudarles en las prácticas profesionalizantes».

Cabello también dirigió unas palabras a los presentes. «La UOCRA es la casa de los trabajadores, somos una familia y por eso vamos siempre viendo qué nos falta, en qué podemos mejorar, porque no hay mayor satisfacción que poder progresar. Es un orgullo que hayan vencido los miedos, empezando otra etapa de especilización que les ayudará ante las exigencias del mercado laboral. Además demostaron que no hay limitaciones para el deseo de aprender. Estamos empeñados en que cada uno de ustedes pueda mejorar con un trabajo digno», dijo Eduardo Cabello.

El ministro De Los Ríos aclaró que la planta orgánica funcional del Centro de formación de la Fundación UOCRA, es subvencionada por el Ministerio de Educación con la asistencia profesional del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Los cursos de especializaciones son los siguientes: construcción en seco y húmeda, computación básica, soldadura, topografía, montador electricista y de energía fotovoltaica, montador sanitarista y energía térmica.