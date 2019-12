Los premios de la Caja ya tienen dueños

El sábado 28 de diciembre a partir de las 20 se dio a conocer los ganadores de los sorteos de Cupones No Ganadores, Cruzada Solidaria y Cruzada Solidaria Centros de Salud correspondientes al mes de diciembre de 2019. El acto se llevó a cabo en la Sala de Sorteos Caja de Acción Social y estuvieron presentes la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López conjuntamente a las autoridades de la Caja de Acción Social encabezados por su presidenta, Claudia Mabel López, el gerente de Administración, Víctor Ariel Lobos Guidet, la gerente de Lotería y Quiniela, Paula Marcela Quiróz Candanedo y el gerente de Préstamos, Carlos Javier Fernández García.

Primeramente en el interior de la Sala de Sorteos se llevaron a cabo los sorteos solidarios del mes en curso:

Sorteo especial: Cruzada Solidaria de Salud:

Premio: Una PC All in One.

Ganador: CS Villa Don Arturo de Santa Lucía.

Sorteo especial: Cruzada Solidaria:

De este sorteo participan escuelas rurales ubicadas en los departamentos: Iglesia, Calingasta, Sarmiento, 25 de Mayo, Caucete, Valle Fértil y Jáchal

Premio: Un proyector led y Un parlante activo de 1500w de potencia más soporte trípode y micrófono.

Ganador: Escuel Presbítero Patricio López del Campo del departamento Jáchal.

Posteriormente y en la vereda del edificio, se realizó el sorteo de cupones. En la ocasión la ministra reconoció el trabajo del equipo que conduce la Caja de Acción Social resaltando que “éste es un organismo solidario, que canaliza recursos del juego de azar a la acción social, es muy importante para los sanjuaninos lo que hacen acá” Y luego agregó “así entendemos el rol del Estado, esto es lo que el gobierno considera como función del Estado: reasignar recursos, tomarlos del juego responsable y trasladarlos a los servicios básicos”. Finalmente se dirigió al público presente y les deseó un próspero año nuevo diciendo “mi deseo en este año nuevo es que podamos construir desde el amor y desde la solidaridad oportunidades para todos los sanjuaninos que nos enriquezcan como individuos y como comunidad”.

Luego y tras las palabras de la presidenta de la Caja, el escribano Semino procedió a la extracción de cupones frente al público y los premiados fueron:

Cupones No Ganadores mes de diciembre 2019

1º Premio: Un Automóvil 0Km, Marca Renault KWID más el patentamiento. Ganador: Claudio Romero

2º Premio: Una Moto 0Km, Marga Gilera, más el patentamiento. Ganador: Armando Muñoz

3º Premio: Una Moto 0Km, Marga Gilera, más el patentamiento. Ganador: Mario Castillo

4º Premio: Una Moto 0Km, Marga Gilera, más el patentamiento. Ganadora: Yolanda Juana Sánchez

5º Premio: Una Heladera No Frost 328lts. de capacidad. Ganador: Félix Hernández

6º Premio: Una Cocina 6 hornallas, gas natural: Ganador: Marcelo Carrizo

7º Premio: Un Lavarropas, carga superior 6,5kg. Ganador: Cristian Luna

8º Premio: Un TV Smart 40” Pantalla Plana FULL HD. Ganador: Ganador: Luis Aguilera

9º Premio:- Aire Acondicionado Tipo Split, Frio 3200w, 2752fg. Ganadora: Beatriz Zalazar

10º Premio:- Pileta de lona estructural 4678 lts, más filtro, cobertor, tapiz y Kit de mantenimiento. Ganador: José Sánchez

Finalmente se sortearon los 10 cupones suplentes para los casos en que los titulares no se presenten a reclamar su premio