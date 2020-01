De Vido: «Me siento un pelotudo»

Julio De Vido, bajo arresto domiciliario en su chacra de Puerto Panal, criticó al gobierno nacional por no haber intervenido para lograr la liberación de los presos que el ex ministro califica como “políticos”. En diálogo con el periodista Daniel Tognetti en AM 530, el ex funcionario aseguró: “Es increíble que teniendo un presidente del mismo signo político, nuestro vicepresidente (por Amado Boudou) esté preso; como mínimo debería estar con prisión domiciliaria, junto a sus hijos”.

De Vido está detenido en el marco de la causa por presuntos desmanejos de dinero público en Río Turbio. Además, es uno de los principales imputados en el caso Cuadernos. Tiene también una condena pendiente de 5 años y 8 meses por la Tragedia de Once.

Boudou cumple una condena a 5 años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone. Pesa además sobre el ex vicepresidente una pena en suspenso de tres años de prisión por haber falsificado documentos para transferir un auto.

De Vido aseguró que se siente un “pelotudo” y planteó que en el gobierno hay funcionarios que están “cómodos” con su detención. En esa línea apuntó contra el embajador ante los Estados Unidos, Jorge Argüello. “Todos estos funcionarios que están negociando con los Estados Unidos y con Europa están muy cómodos con nuestra prisión, se les nota demasiado”, planteó.

Y continuó: “Alberto Fernández logró una ley de ajuste que le va a permitir llevar adelante su gestión, pero en materia de Justicia ni ha empezado, es intolerable tener al vicepresidente preso y a mí con una pulsera en mi casa”.

El ex ministro de Planificación Federal cuestionó además a Gabriel Katopodis, a cargo de Obras Públicas, quien planteó la necesidad de hacer acuerdos con universidades para revisar la transparencia de los proyectos en marcha, uno de los puntos oscuros de los gobiernos kirchneristas.

“Cuando Katopodis habla de esclarecer obras públicas, no hace ni más ni menos que señalar con el dedo a la Vicepresidente de la Nación, que es superior en jerarquía de todos estos tipos que llegan a los cargos en babucha de vaya a saber quién y terminan siendo fiscales de esos que los llevan a los cargos”, disparó.

Y agregó: “Cuando Katopodis habla de transparencia y se refiere a los gobiernos de Cristina y de Néstor, se está refiriendo a mí… Me parece que tiene que ser más moderado y una vez que haya hecho dos millones de viviendas, ahí sí analizar nuestra gestión”.

Fuente: Infobae