Evolución, el concepto que predomina en San Juan

San Juan posee la característica que, en condiciones extremas, permitió, con cambios reconstruir una nueva ciudad, una nueva arquitectura que constituyó el escenario urbano y arquitectónico para una nueva producción cultural. De ella, se destacan sus valores y logros. Por ejemplo, la reconstrucción a partir de principios de modernidad, modificaron lo que fue y cómo fuimos, pero ello nos convirtió en lo que somos a partir de lo que tenemos.

El denominado nacionalismo popular, construyó en San Juan, no solo obras de infraestructura escolar, de salud y viviendas en cantidad y calidad nunca vista hasta entonces, sino también construyó un modelo de abordaje de las necesidades sociales y el nuevo rol a cumplir por el Estado. Ejemplos exitosos de ello, son los Hogares – Escuela, Instituciones y Estructuras de estado, que en sí mismas brindaban asistencia educacional, de salud y social a quienes más lo necesitaban y que los efectos del terremoto, expusieron con toda crudeza.

San Juan, no solo tuvo uno, sino dos de estos Hogar – Escuela, uno en Rawson y el otro en Rivadavia, fue este un modelo construido y modelado en la experiencia y la realidad post catástrofe, modelo que sirvió de inspiración para otras realidades mucho más allá de las fronteras Argentinas. Estos Hogares – Escuela, constituyen ejemplos de valor, no solo para los Sanjuaninos, sino para todos los argentinos y así fue reconocido y declarado por Ley del Congreso de la Nación. Como éste podemos enumerar muchos ejemplos relevantes, algunos muy conocidos, otros no tanto.

Es este “nuevo” patrimonio, el cual debe exponerse y ponerse en valor, y además, ver en él y en quienes contribuyeron para que las próximas generaciones, las presentes y futuras pudieran heredarlo, otras raíces y características constituyentes de lo que genéricamente se denomina “El Sanjuanino”. Hoy hablamos de “Revolución” y “Evolución”, el terremoto provocó una “Revolución” y fue la solidaridad social y la capacidad resiliente lo que permitió la superación, la recuperación y en definitiva la “Evolución” vivida… Evolución también de lo que se considera Patrimonio Cultural.