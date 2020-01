Nuevo virus mortal en China

Creen que empezó en un mercado de mariscos, ese es el epicentro identificado por las autoridades la ciudad de Wuhan, en China.

De allí habría salido un nuevo tipo de virus que infectó a 62 habitantes de la ciudad y provocó la muerte de dos de ellos, según informa la Comisión Municipal de Wuhan.

Las autoridades agregaron que ocho pacientes permanecen en condición grave y 19 fueron dados de alta. Los restantes siguen internados mientras son tratados en cuarentena.

El brote generó alarma por ser de la familia de los coronavirus, la misma del temido síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés), que apareció en China y mató a cientos de personas entre 2002 y 2003 y encendió la alarma mundial. Pero lo cierto es que la familia también incluye al resfrío común, una enfermedad con asociaciones mucho menos escalofriantes.

Además del SARS, los coronavirus tienen otro antecedente de salto a humanos, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS, por sus siglas en inglés). El primer caso de MERS fue confirmado en Arabia Saudita en 2012 y, según la OMS, tiene una tasa de mortalidad del 35%.

La Organización Mundial de Salud (OMS) no ha informado aún si el virus es transmisible entre seres humanos. La OMS confirmó que algunas de las personas infectadas dijeron no haber visitado el mercado en cuestión, pero, según AP, el Centro para Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan reportó que la infectividad del virus -es decir, la rapidez con la que se contagia entre individuos- no es fuerte.

La secuencia del genoma del virus lo emparienta con la cepa de SARS encontrada en murciélagos. No es la primera vez que un virus salta de una especie a otra. El VIH es un virus que proviene de los chimpancés y se cree que tanto el SARS como el Ébola provienen de murciélagos.

En el caso de los coronavirus -así llamados por su aspecto bajo el microscopio-, el salto entre especies es posible porque su genoma es de ácido ribonucleico (ARN).

La inestabilidad del ARN lo hace más propenso a mutaciones durante el proceso de generación de nuevas partículas del virus. «Una de estas nuevas características puede ser la capacidad de saltar a una especie nueva», explica Juan Manuel Carballeda, investigador del Conicet especializado en virología, en conversación con LA NACION.

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), nuevas cepas de coronavirus aparecen periódicamente en distintas áreas y se conocen varios coronavirus que circulan entre animales que aún no afectaron a seres humanos.

