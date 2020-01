El maltrato a animales no humanos

La Violencia Interespecie El maltrato a los animales No Humanos (en adelante A.N.H) comprende una amplia gama de conductas llevadas adelante por el Animal Humano (A.H), es decir nosotros los seres humanos. conductas que van cargadas con comportamientos que causan dolor innecesario, sufrimiento o estrés al animal. En definitiva, siempre es A.N.H. es el más vulnerable, desprotegido. Las conductas van desde un trato negligente (cuidados mínimos insatisfechos), el asesinato malicioso e intencional.

Tengamos en cuenta que son seres sensibles, capaces de experimentar dolor, sufrimiento y estrés. Según estudios científicos se llegó a establecer que el estrés que sufre un A.N.H. tiene una gran similitud con lo experimentado por el ser humano.

La mirada en pos de la prevención del maltrato y crueldad hacia los A.N.H. debe ser abarcativa y sin descuidar aspectos fundamentales, que hacen a un trabajo integral e interdisciplinario.

Los hechos de violencia a los A.N.H. también deben ser tenidos en cuenta como un indicador de “Enfermedad Social”, donde se encuentran incluidos por tu vulnerabilidad los menores, ancianos y mujeres. Vale decir que la violencia no reconoce en su producción y escalada ninguna especie o género.

La violencia interespecie suele ser ignorada por algunos operadores sociales con poder de decisión en la creación y aplicación de políticas públicas. Políticas públicas que deben poner toda la atención necesaria en las conductas de maltrato y crueldad hacia los A.N.H., las que en un alto porcentaje a posterior serán hechos de violencia de género, golpes, violaciones, asesinatos, femicidios, etc.

Tenemos una innumerable cantidad de estudios científicos que dan cuenta de la relación que existe en algunos hechos de violencia con actos ejecutados en etapas anteriores, que se relacionan con el maltrato y la crueldad a los animales.Tal es así que muchos de los más tristes célebres asesinos seriales – fueron en su infancia maltratadores de A.N.H.

Voy a comentar sobre un hecho en particular, son muchísimos los actos que nos indican una violencia interespecie, pero me referiré a los que se ejecutan por los golpeadores en su núcleo familiar, y que son dirigidos contra los animales de compañía que conviven con la familia. Esta es franca ejecución de violencia interespecie, y tiene por fin bloquear a los destinatarios, no pueden tomar decisiones libremente.

obligado a mantener en secreto la violencia a la que son víctimas.El agresor “puerta hacia a fuera” es una persona agradable, socializa con todos. Y esto hace más difícil poder dar ayuda a los demás integrantes del grupo. Las victimas ven coartada su

libertad de libre movimiento, no pueden salir sin su permiso o son

obligadas a regresar en contra de su voluntad. Siempre con la

amenaza de castigar a los Animales de Compañía. Las víctimas pueden

posponer irse al temer por la seguridad de sus A.N.H.

Las noticias a diario nos muestran de casos en donde una mujer, anciano o niño son agredidos, incluso son asesinados, y en una porcentaje alto los agresores tienen antecedente como ejecutor de actos contra los A.N.H.

Debemos comenzar a reconocer la violencia hacia los A.H.N. como un indicador de violencia interespecie. Identificando abusadores podemos ayudar a identificar otras víctimas de violencia dentro de la familia.

Los protocolos de actuación que tiene las instituciones que trabajar con caso de violencia hacia la mujer, menores o ancianos deben tener preguntas sobre actos de maltrato a A.N.H. en el grupo familiar.

El abuso animal es apenas

un eslabón de una cadena de abuso que lastima a todo el mundo, tanto a los

animales como a las personas. Los niños

que lastiman a los animales pueden llegar a ser adultos que lastimen a los

niños o a otros adultos.

” The Humane Society of the United States

Dr. Horacio Nicolás Carrizo

Abogado – Diplomado en Criminología

Director Instituto en Derecho Animal

Foro de Abogados de San Juan