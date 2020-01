Se reanuda el Torneo Federal A

A continuación el programa de la fecha del fin de semana:

TORNEO FEDERAL A 2019/20 – FECHA 16

ZONA A

Sábado 25

*SP. BELGRANO SAN FRANCISCO vs. *SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ 25/1/2020 20:30 Árbitro: MONSON BRIZUELA GASTON DIEGO * RÍO TERCERO Asistente 1: CÓRDOBA GUIDO * CONCORDIA Asistente 2: LEZCANO GARCILANO RODRIGO * PARANA

Domingo 26

*G. Y ESGRIMA CONCEPCION DEL URUGUAY vs. *SAN MARTIN FORMOSA 26/1/2020 17:30 Árbitro: GARIANO CARLOS ANDRES * SAN LORENZO Asistente 1: CARO AGUIRRE JAVIER * CASILDA Asistente 2: FERRARI GONZALO JAVIER * ROSARIO

*CRUCERO DEL NORTE POSADAS vs. *DEPRO COLON (ER) 26/1/2020 18:00 Árbitro: SOSA JORGE NELSON * CORRIENTES Asistente 1: ROJAS AGUIRRE VICTOR * CORRIENTES Asistente 2: DURE MARIANA BEATRIZ * RESISTENCIA

*UNION S. RAFAELA vs. *GUEMES SANTIAGO DEL ESTERO 26/1/2020 19:00 Árbitro: CÓRDOBA CARLOS * SANTA FE Asistente 1: ZAMORA DANIEL ALFREDO * PARANA Asistente 2: MIHURA CARLOS JAVIER * MERCEDES

*CHACO FOR EVER RESISTENCIA vs. *DOUGLAS HAIG PERGAMINO 26/1/2020 19:30 Árbitro: RIVERO RODRIGO HÉCTOR * SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 1: PEREZ SERGIO MAURICIO * CORRIENTES Asistente 2: SILVA EMILIANO ALEJANDRO * LA RIOJA

*DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS vs. *SARMIENTO RESISTENCIA 26/1/2020 20:00 Árbitro: VIÑAS NAHUEL MAXIMILIANO * ALCORTA Asistente 1: ASCENSI MARIANO EZEQUIEL * ESCOBAR Asistente 2: YACANTE GUILLERMO * LUJÁN

*CRAL. NORTE SALTA vs. *JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU 26/1/2020 20:00 Árbitro: ACOSTA FRANCISCO MARTIN * SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 1: SAYAGO JORGE ANTONIO * SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 2: MAGUNA EMILIO JOSÉ * SANTIAGO DEL ESTERO

LIBRE: Boca Unidos (Corrientes).

ZONA B

Domingo 26

*CAMIONEROS LUJAN LUJÁN vs. *DEP. MADRYN TRELEW 26/1/2020 17:00 Árbitro: LLOBET FABRICIO * CÓRDOBA Asistente 1: VIALE MARIANO SEBASTIAN * CÓRDOBA Asistente 2: SERALE EMANUEL * CÓRDOBA

*CIRCULO DEPORTIVO MAR DEL PLATA vs. *OLIMPO BAHÍA BLANCA 26/1/2020 17:30 Árbitro: NOVELLI SANZ LUCAS ARIEL * TANDIL Asistente 1: BIANCHI MATIAS JOSE * ROSARIO Asistente 2: DEL FUEYO JUAN CARLOS * JUNÍN

*CIPOLLETTI CIPOLLETTI vs. *FFCC OESTE GENERAL PICO 26/1/2020 19:30 Árbitro: MARCOS FERNANDO OMAR * BAHÍA BLANCA Asistente 1: GOROSITO LEOPOLDO * RIO COLORADO Asistente 2: ANDREIS LAUTARO AGUSTIN * BAHÍA BLANCA

*J.U. UNIVERSITARIO SAN LUIS vs. *HURACAN L.HERAS MENDOZA 26/1/2020 21:30 Árbitro: CORREA JONATHAN DANIEL * CÓRDOBA Asistente 1: BARRIONUEVO MIGUEL ANTONIO * VALLE VIEJO Asistente 2: CANO FEDERICO EXEQUIEL * VALLE VIEJO

Lunes 27

*VILLA MITRE BAHÍA BLANCA vs. *ESTUDIANTES SAN LUIS 27/1/2020 21:00 Árbitro: MORON FRANCO DAVID * GENERAL PICO Asistente 1: RAMONDA CRISTIAN * GENERAL PICO Asistente 2: SCHIEL MALVINA LUJAN * SANTA ROSA

*DEP. MAIPU MENDOZA vs. *PEÑAROL SAN JUAN SAN JUAN 27/1/2020 21:40 Árbitro: BOCCA BRUNO * BAHÍA BLANCA Asistente 1: ARREGUES CHRISTIAN * PASCANAS Asistente 2: FLORES ROIG JUAN IGNACIO *TILISARAO

*SP. DESAMPARADOS SAN JUAN vs. *SANSINENA BAHÍA BLANCA 27/1/2020 21:45 Árbitro: GUAYMAS TORNERO FEDERICO * SALTA Asistente 1: YARECO CRISTIAN ARIEL * SALTA Asistente 2: BENITES GUSTAVO FEDERICO * SALTA

LIBRE: Sol de Mayo (Viedma).

FEDERAL A – ZONA 1

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Chaco For Ever 24 14 7 3 4 19 12 +7 2 Guemes (SdE) 23 14 6 5 3 20 15 +5 3 Sarmiento (R) 22 14 5 7 2 16 11 +5 4 Douglas Haig 22 14 6 4 4 15 17 -2 5 Boca Unidos 21 14 6 3 5 20 23 -3 6 Sp. Las Parejas 19 14 4 7 3 13 10 +3 7 Central Norte (S) 18 14 4 6 4 18 16 +2 8 Union (S) 18 14 4 6 4 17 15 +2 9 Defensores (P) 18 14 4 6 4 14 15 -1 10 San Martin (F) 18 14 5 3 6 17 19 -2 11 Defensores (VR) 17 14 4 5 5 11 11 0 12 Sp. Belgrano (SF) 17 14 4 5 5 16 17 -1 13 Crucero (M) 16 14 3 7 4 12 14 -2 14 Juv. Unida (G) 15 14 3 6 5 13 14 -1 15 Gimnasia (CdU) 9 14 2 3 9 8 20 -12

FEDERAL A – ZONA 2