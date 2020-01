La nueva reina del pop es un holograma japonés

Tiene 16 años, mide 1 metro con 58 centímetros, pesa 42 kilos y no existe. Un holograma de cabello azul se convirtió en la nueva estrella del pop y para sus fanáticos es muy real. Con un elenco híbrido –los bailarines son hologramas, pero la banda está compuesta por músicos de carne y hueso- Hatsune Miku brinda recitales de dos horas en los que no faltan las emociones gracias a su voz angelical y a sus enérgicas coreografías imitadas por la platea. ¿El futuro ya llegó?

Diva virtual, wiki-idol, holograma, al fin y al cabo, de eso se trata Hatsune Miku, creada en Japón por Crypton, la compañía detrás de este fenómeno. Su voz ha aparecido en más de 100 mil canciones, algunas creadas por el equipo que la diseñó y otras por los propios fanáticos que intervienen en el material que luego van a escuchar online o en vivo.

En los shows, Miku no está sola, junto a ella participan una serie de personajes que van y vienen, cantan y realizan coreografías dignas del cuerpo de baile de Madonna. Sobre el escenario no todo está programado por computadoras, también está la banda humana, cuatro integrantes “a quienes no se les da el lujo de los descansos habituales entre canciones para que un cantante recupere el aliento o hable con la multitud”, según se detalla en la última crónica que publicó NME en el Reino Unido.

El conocido medio británico especializado en música describió: “Tocan durante dos horas con apenas una pausa, ocultos en las sombras, mientras los hologramas giran, dan vueltas y rebotan frente al gran espejo que adorna la parte posterior del escenario (los hologramas no tienen reflejos, en caso de que te lo estés preguntando). Parece agotador, pero cuando se presentan hacia el final de la noche, todos sonríen”. La perfección llevada al extremo, hombres que parecen máquinas, hologramas que parecen personas.

La voz de Miku está basada en la de la actriz Saki Fujita, de ahí la calidez, la afinación e incluso el color de las notas logradas. Crypton, la empresa japonesa que se ocupó de su desarrollo, destaca sobre todo, “el camino interesante desde el producto de sintetizador vocal hasta la famosa celebridad cibernética construida en colaboración con una creciente comunidad de usuarios en todo el mundo”. De modo que para que Hatsune exista, también es necesario crear ese “fandom” que la eleve a la categoría de ídolo.

Hatsune Miku, grabada por un fan hace una semana en un show en Londres