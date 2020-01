El cantante de los palmeras sufrió un ACV

A los 68 años, Rubén «Cacho» Deicas recordó el duro momento que vivió tras el lanzamiento del popular tema. Los detalles, en la nota.

«El Bombón Asesino» es uno de los temas más reconocidos de » Los Palmeras». Con el transcurso del tiempo, la canción se convirtió en un himno de la banda y los hizo partícipes de varios momentos exitosos.

Sin embargo, para Rubén «Cacho» Deicas, el líder de la banda tropical, fue abrumador ya que le trajo consecuencias en su salud. «Llegué al hospital a tiempo, un ACV leve. El precio por tanto estrés y tanto éxito», lanzó el artista en una entrevista a Clarín. Y agregó convencido: «Antes podíamos presentarnos siete veces en una noche. Ahora no más de dos. Ya no queremos correr ni ponernos el colectivo de sombrero».

«Cuando sacamos ‘El bombón asesino’ teníamos ya 40 discos grabados, pero no habíamos tenido tanta difusión. Nos pasó como le pasó al tango, considerado ‘orillero’. Cantar con la Filarmónica en el Obelisco como que nos legitimó», manifestó Deicas a sus 68 años.

En la actualidad, la banda lanzó un nuevo «hit» que, desde que se publicó, no paró de sonar: «Soy sabalero». «No podemos creer lo que estamos viviendo. Desde el momento que empezó a sonar en Paraguay, la canción explotó y se escuchó en todo el mundo», reconoció.

«Se conocieron Los Palmeras en lugares donde antes no habíamos llegado. Estamos cada vez más sorprendidos de los lugares en que está sonando y pasó de ser un tema de la hinchada de Colón a ser un hit nacional», concluyó.