Salta: Seis niños fallecidos por desnutrición

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, declaró la emergencia sociosanitaria en los departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán, luego de que se registrara el fallecimiento de seis niños por desnutrición y el agravamiento de la salud de, al menos, otros diez menores de edad en situación de riesgo.

La medida tendrá una vigencia de 180 días y apunta a cubrir las necesidades de alimentación, salud y agua segura de los pobladores del norte provincial, según confirmó en una conferencia de prensa el gobierno salteño.

«Declaramos emergencia sociosanitaria en San Martín, Rivadavia y Orán. Vamos a dirigir nuestros mayores esfuerzos para asistir de manera inmediata a los sectores más vulnerables con medidas y acciones prioritarias en búsqueda de soluciones superadoras que permanezcan en el tiempo”, escribió Gustavo Sáenz en su cuenta personal de Twitter en la noche del lunes.

La ministra de Salud provincial, Josefina Medrano, advirtió que los problemas de salud en la zona del chaco salteño, donde se asientan comunidades originarias, “se repiten año a año”. Además, corroboró que en el Hospital de Tartagal hay “unos diez niños internados en recuperación nutricional”, mientras que en las salas comunes de otros centros de salud hay “otro tanto», aunque en esos cuadros de salud el diagnóstico es “dinámico”, precisó.

“Las cosas están a la vista, tenemos que trabajar de manera sustentable y desde una mirada más integradora. Con el Gobierno estamos trabajando de una manera conjunta y acelerada a los fines de determinar las estrategias, pero evidentemente las acciones no están teniendo el impacto que deberían”, señaló hoy Medrano en diálogo con el canal Todo Noticias.

Esta semana, el gobernador Gustavo Sáenz dispuso la declaración de la emergencia sociosanitaria en el marco de una mesa multisectorial para atender la problemática, luego de que el domingo se conociera la sexta muerte de un niño de la comunidad wichí por desnutrición. Tenía un año y nueve meses.

A 40 días de asumir en la gestión, el mandatario reconoció la importancia de visibilizar los problemas estructurales de Salta: “No me da vergüenza mostrar la realidad, me entristece y duele esta situación. Hay un norte profundo que duele y golpea, tenemos mucha gente sufriendo, sin agua, sin servicios de salud en condiciones”, sostuvo. Y planteó la necesidad de diálogo con los pueblos originarios de la región, que son los más afectados por la crisis sociosanitaria: “Debemos trabajar de forma conjunta para terminar con esta histórica deuda”.

Antonio Cesar Villa, funcionario del municipio de Santa Victoria Este, señaló que en su comunidad «hay unos siete chiquitos más en situación crítica; dos de ellos en situación de extrema gravedad”.

“Lo que más se dificulta es el acceso al agua. En este momento tenemos una sequía que está devastando la región, se nos están muriendo todos los animales que ni siquiera se pueden comer porque muchos de ellos están enfermos”, describió Villa, secretario de Relaciones Institucionales del intendente wichí, Rogelio Nerón.

Según los representantes de esa localidad, un problema adicional es la corriente del río Pilcomayo, que está llegando “cada vez más caudaloso y en cualquier momento comienza a desbordar en medio de esta sequía”.El río, que nace en los cerros de Bolivia y marca la frontera con Argentina y el sur de Paraguay, “se encuentra tapado en algunos lados por el lodo acumulado por inundaciones anteriores, las que hacen que año a año bajen aludes y se producen inundaciones cada vez más frecuentes».

“Al problema del hambre, la sequía y una inundación inminente debemos sumarle que recibimos un municipio endeudado en 17.000.000 de pesos, y ahora adquirimos otra deuda de 3.500.000 pesos que en su mayoría fue invertida en la construcción de anillos de defensa para cubrir a las comunidades y evitar que sean sorprendidas de noche por el agua”, afirmó.

Luego de conocerse las muerte de niños en estado de desnutrición, el ministro de Desarrollo Social de la _Nación, Daniel Arroyo se expresó en las redes sociales y dijo que se está trabajando en carácter de urgente en forma conjunta con Nación y Provincia.

“La muerte de otro niño de la comunidad wichi y el grave estado en el que se encuentran otros chicos nos conmueve a todos. La situación sociosanitaria en el norte de Salta es crítica y el ministerio de Desarrollo Social está trabajando desde hace varias semanas en acciones de carácter urgente», dijo en su cuenta de la red social Twitter.

«Desde hace semanas, equipos del ministerio de Desarrollo Social de la Nación están trabajando en la zona y que desde el primer momento se realiza el reparto de agua envasada. También decidimos ampliar la distribución de módulos alimentarios en toda la región”, agregó el ministro del presidente Alberto Fernández, quien también mencionó que se está elaborando un plan para diseñar soluciones hídricas a largo plazo.

Mientras tanto, el gobierno salteño indicó que el decreto de necesidad y urgencia en el norte provincial establece la convocatoria de sesiones extraordinaria. Sin embargo, aún no hay fecha para una sesión. Ante la consulta sobre en qué consiste la emergencia sociosanitaria, el ministro de Gobierno Ricardo Villada señaló: “Permitirá hacer convenios con organismos de Nación y provinciales, a los fines de poder salvaguardar rápidamente y atender las necesidades de la gente».