Tiene 79 años y le festejaron su cumpleaños de 15

Ella es Idalina Silva, su familia era muy pobre y cuando su cumpleaños número 15 se apróximaba supo que debía dejar su sueño de lado.

Nina nació el 9 de enero de 1941 en la provincia de Corrientes y a sus 15 años sus padres se trasladaron a La Plata, donde encontraron trabajo mal pago y no les alcanzaba pasando innumerables necesidades. Tuvo que trabajar de empleada doméstica para ayudar en su hogar.

A los 24 años,se casó y tuvo 10 hijos a los que crió con mucho esfuerzo.

El pasado 11 de enero, cuando Nina celebró su 79 años, su gran familia -son 84 entre hijos, nietos y bisnietos- hizo realidad aquel deseo y pudo tener su vestido de princesa. “Mis hijos me habían dicho que harían un festejo, pero no creí que a esta edad me harían una fiesta de 15. Pero la hicieron y se los agradezco porque fue un sueño cumplido”, dijo emocionada.

