Cirugía cardíaca capaz de curar sin abrir el pecho de los pacientes

Su creador, es argentino, se trata del Dr. Nelson René Torales, integrante del sector de cirugía de la Clínica Suizo Argentina y es de la provincia de Formosa, en la República Argentina.

El proyecto fue presentado en la Cumbre Global de Intervención Coronaria y Endovascular Avanzada que se realizó del 27 al 30 de junio del 2019 en Orlando, Estados Unidos.

Formó parte de la mesa “Innovación en las intervenciones cardíacas coronarias y estructurales”, donde las respuestas que recibió fueron muy favorables.

A través de este trabajo, logró vincular el inicio de su carrera -basado en la admiración que sentía por un médico que lo trataba de chico- y la muerte de su hermano, que paradójicamente fue durante una cirugía, hace ya varios años.”Las principales diferencias con el by pass actual son que no se abriría el tórax y no habría sutura ya que se haría mediante la aplicación de un dispositivo entre la arteria mamaria interna y la coronaria”, explicó el especialista, a CONBIENESTAR.

Torales, formoseño y de 42 años, aseguró que este tipo de procedimientos debe hacerse “en un centro de alta complejidad con cirujanos cardiovasculares orientados a videocoscopía y cardiólogos intervencionistas que acepten nuevos desafíos”. Es que, según sostuvo, durante los últimos 50 años “la cirugía de by pass fue cayendo a partir de la colocación de catéteres y stents, y en la actualidad solo hay un 20% que la utiliza tal como la planteaba el Dr. Favaloro”.

La novedad es que esta manera de operar se pondría en marcha este mismo año. La Clínica Suizo Argentina sería la primera en adoptarlo, ya que es el centro de salud donde el profesional cumple funciones y ya aceptó la nueva metodología para este tipo de operaciones.

Lo que falta es patentarla y conseguir una empresa que se encargue de la fabricación de los stents. A partir de que se concreten estos dos primeros pasos iniciales, se estima que su implementación en el país podrá comenzarse a ver en un plazo de entre tres y seis meses.

Fuente: radioformosa.com.ar