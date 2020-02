Ya saben quién filmó el video de la golpiza mortal

Tras las pericias de la Policía Federal a los teléfonos de los diez acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, altas fuentes de la investigación confirmaron a Infobae que el encargado de filmar el video del ataque asesino fue Lucas Pertossi, acusado de ser partícipe necesario del crimen. Los análisis de la la división Operaciones Técnicas de la PFA encontraron la filmación en su aparato, analizado junto a los teléfonos de los otros imputados en los laboratorios de la división en Mar del Plata.

Todavía se desconoce si el video fue viralizado a terceros, algo que surgirá de las comparaciones entre los resultados de las pericias que fueron entregadas por la PFA a la fiscal Verónica Zamboni esta semana. Las fuentes consultadas no detallaron la duración del video, aunque se sabe que fue filmado en alta resolución.

Hoy por la mañana, abogados de la querella liderada por Fernando Burlando se dirigirán a la UFI número 6 para copiar el material con discos rígidos externos. “Son varios teras de archivos”, afirmó una fuente del caso.

El video del ataque, así como las otras filmaciones encontradas, fue entregado en un formato forense especial que impide su alteración o edición. La PFA envió el material en dos discos de un terabyte cada uno, se usó prácticamente la totalidad de la memoria, casi dos mil gigas de información para evaluar.

Lo que encuentren tanto la querella como la defensa de los rugbiers será esencial para fortalecer sus eventuales decisiones dehablar o callar o realizar futuras presentaciones y pedidos de prueba.

Lucas Fidel Pertossi, primo de los acusados Ciro y Luciano Pertossi, tiene 20 años y está registrado desde mediados de 2018 en los rubros de la AFIP orientados a arquitectura, ingeniería y servicios técnicos. Desde marzo integra una SRL dedicada al rubro de la que es empleado, según el Boletín Oficial provincial. También es socio de la firma, junto a una mujer de 49 años, registrada en una calle de San Jacinto, el barrio de su familia en Zárate. Los registros previsionales revelan que Lucas comenzó a recibir aportes cuatro meses antes del crimen.

“Yo soy técnico en seguridad e higiene, no se cómo voy a hacer con el laburo”, expresó preocupado en un audio que se difundió hace semanas en el que se refirió a lo sucedido aquella madrugada en la que junto a sus amigos atacaron a Báez Sosa. “Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada, pero no por eso me voy a condenar, ni me voy a entregar”, se lo escucha decir en la grabación.

Él había sido también quien había escrito en sus redes sociales antes de iniciar sus vacaciones: “Fua no falta nada para irnos a Gesell con los pibes, a romper lo que nos faltó el año pasado”. Tras quedar detenido, todos los perfiles de redes sociales de Lucas fueron eliminados. Sin embargo, la captura fue viralizada por usuarios que repudiaron el episodio.

En diálogo con Infobae, la abuela de los tres jóvenesque practicaban rugby en el club Arsenal Náutico de Zárate se mostró conmocionada por la situación: “No entiendo por qué hacen esto. Quizás mis nietos andan en la joda, pero no son ignorantes. Tuvieron educación, no les faltó escuela, fueron al mejor secundario de acá”, repasó. Según vecinos de Zárate, los jóveneseran conocidos porque solían protagonizar episodios violentos.