Comienza la cuarta edición de la Copa José Nehin.

De dicha presentación participó, el Intendente Doctor Fabián Martín y autoridades de todos los clubes intervinientes en el torneo. Comienza esté sábado.
REGLAMENTO BÁSICO
EQUIPOS:
PRESENTAR LISTA DE BUENA FE 20 JUGADORES, 18 EN CAMPO, 4 PERSONAL CUERPO TECNICO (HASTA EL 5/02 11HS) DEBRA CONTENER:
NOMBRE COMPLETO, DNI Y FECHA DE NACINIENTO DE LAS 24 PERSONAS POR EQUIPO.
CATEGORIA SUB 23 CON 3 EXCEPCIONES. (MAYORES DE 23)
CAMBIOS:
LOS CAMBIOS SERAN LIBRES SIN REINGRESOS, EXCEPTO UN SOLO
REINGRESO EN CASO DE LESION HABIENDO HECHO TODOS LOS CAMBIOS. TODOS LOS CAMBIOS
(7) DEBERAN SER REALIZADOS HASTA LOS 10 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO DE MANERA
OBLIGATORIA.
LOS CAMBIOS EN LA FINAL SERAN A CRITERIO DEL CUERPO TECNICO.
TIEMPOS:
SE JUEGAN DOS TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 15 MINUTOS DE
DESCANSO, SALVO LA FINAL QUE SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS.
TARJETAS:
TARJETAS AMARILLAS ACUMULATIVAS, 2 AMARILLA SUSPENSION POR 1
PARTIDO.
EN CASO DE ROJA DIRECTA O DOBLE AMARILLA EN EL MISMO PARTIDO
LA SANCION QUEDARA A CRITERIO DEL ARBITRO.
EN CASO DE EMPATE
DE PUNTOS:
EN CASO DE EMPATE SE RECURRIRA AL SISTEMA OLIMPICO
DIFERENCIA DE PARIDOS GANADOS, EMPATADOS Y PERDIDOS
DIFERENCIA DE GOLES
DIFERENCIA GOLES A FAVOR
DIFERENCIA GOLES EN CONTRA
DIFERENCIA DE TARJETAS AMARILLAS
DIFERENCIA DE TARJETAS ROJAS
EN CASO DE PERSISTIR
EL EMPATE SE REALIZARA UN SORTEO CON UNA MONEDA, SE REALIZARA EN PRECENCIA DE
UN DELEGADO DE CADA CLUB.
MOVILIDAD:
EL MUNICIPIO DE RIVADAVIA PONDRA A DISPOSICION UNA
MOVILIDADA PARA EL TRASLADO SOLO DE JUGADORES DEL EQUIPO VISITANTE. EL EQUIPO
LOCAL QUE POR ALGUN MOTIVO NO PUDIERA JUGAR EN SU PROPIA CANCHA CONTARA CON
TRASLADO HASTA LA CANCHA DONDE EJERSA LA LOCALIA. EN CASO DE JUGARSE LA FINAL
EN CANCHA NEUTRA SE PONDRA A DISPOSICION MOVILIDAD PARA AMBOS EQUIPO.
IMPORTANTE: LOS TRASLADOS SOLO SERAN PARA JUGADORES, NO ASI
PARA CUERPO TECNICO Y/O DIRIGENTES.
PELOTA Y AGUA:
EL EQUIPO LOCAL DEBERA HACERSE CARGO DE LAS PELOTAS PARA LOS
PARTIDOS Y DE LA HIDRATACION.
PREMIACION:
SE PREMIARA AL EQUIPO
CAMPEON Y SUBCAMPEON
VALLA MENOS VENCIDA
EQUIPO FAIR PLAY
GOLEADOR
MEDALLAS PARA LOS INTEGRANTES DE CADA EQUIPO