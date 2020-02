Guido Massri “Andy” de “Amigovios”

“Yo quería ser jugador de fútbol o veterinario. No pensaba en ser actor. Fue una historia muy común que se escucha mucho, pero es verdad. Fui a acompañar a un amigo al casting y a los tres días ya estaba grabando”, contó Guido Massri.

Aquella tarde de diciembre su mamá tenía que ir a buscarlo a la casa de su amigo, pero se le hizo tarde y no llegó a horario, entonces fue con su compañero a la audición que se realizó en El Trece a cargo de Pablo Culell, que debutaba como productor ejecutivo: “Había 600 chicos, después de hacer la fila, llegó mi turno y me dicen que pase, yo había ido a acompañar, me insistieron y entré. Al día siguiente recibí el llamado, me querían ver, me dijeron que era el nuevo protagonista de Amigovios”.

En la cuna de Hollywood, admitió que no es famoso, pero agradece que, como desde hace más de dos décadas, puede vivir de la actuación. La semana pasada estrenó su primera película allí, Ernesto’s manifestó: “Fue un sueño, es algo que hace diez años no estaba en mi cabeza. Es un paso súper importante, es un proyecto íntegramente en inglés, un gran primer paso que será el primero de muchos».