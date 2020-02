Un día después de ser inhabilitado para competir en las elecciones, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, dio a entender que no creía que la decisión fuera final -pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) afirmó que esta es inapelable- y realizó una amenaza pública: “Si no me puedo candidatear, sepan que en Bolivia tengo contacto con militares patriotas”, indicó en una entrevista con el diario brasileño Folha de Sao Paulo.