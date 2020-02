Egresaron cuatro jóvenes del centro San Benito

La Dirección de Abordaje Integral de Adicciones, dependiente el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, festejó el egreso de cuatro jóvenes del Centro de Rehabilitación San Benito. En la misma actividad, el ministro Fabian Aballay, junto a la directora, Natalia Vives, dejaron inauguradas las refacciones en el Hogar, además de recibir elementos para mejorar el desempeño de los profesionales.

En un, más que emotivo acto, se les dio el alta terapéutica a Juan, Carla, Walter y María Florencia, todos integrantes del proyecto San Benito. Este es un espacio de tratamiento mixto para jóvenes con problemas de adicciones, pero sin internación. Con una modalidad donde el joven, que está en condiciones de realizar su recuperación de manera ambulatoria, recibe el tratamiento pero no pierde el contacto con su hogar y sus afectos.

El abordaje integral de las adicciones es una fuerte política de Estado. Se busca prevenir las adicciones desde una perspectiva integral, con la participación activa de los jóvenes haciendo foco en la inclusión y contención. Y al mismo tiempo, fortalecer la participación de profesionales destacados en la aplicación de tratamientos que permitan la recuperación de las personas para que vuelvan a insertarse en sus círculos familiares y laborales.

En este sentido, el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabián Aballay expuso que “el Estado necesariamente debe contener, debe ser un agente que permanentemente genere contención, pero a la vez debe generar también oportunidades, y creo que es justamente lo que se pone de manifiesto en esta jornada. Son personas de nuestra comunidad, son jóvenes de nuestra comunidad que desarrollan un tratamiento y que satisfactoriamente lo pueden culminar. Obviamente afianzados en un pilar fundamental que es su núcleo familiar pero también apoyados por profesionales idóneos en la materia que hacen un aporte sumamente importante.”

“Estamos avanzando en otros aspectos que tienen que ver con lo material, con estas refacciones, estas remodelaciones. La verdad que veo esta sala y nada tiene que ver con esa sala antigua que teníamos acá, hoy está remodelada con los aires acondicionados nuevos y funcionando. Se trata de que el Estado genere contención y brinde el ámbito necesario y acorde, para que durante unas horas al día, las personas que trabajan aquí, más los chicos que llegan, tengan un espacio adecuado para trabajar», finalizó Aballay.

Al respecto, la titular de la Dirección de Abordaje Integral de Adicciones, Natalia Vives, manifestó que “hay varias personas que están acompañando y que para nosotros son importantes, como la Fundación FAI, los chicos de los UMAA que están integrados también con nosotros y que desarrollan actividades muy importantes en toda la provincia. También está la gente de la Unión Vecinal, son también un apoyo importante durante todo este proceso, y todas las actividades que hacemos. Quiero agradecer la presencia del ministro y de todos los equipos que tenemos acá trabajando con nosotros, respecto de los tratamientos de los chicos la verdad que la voluntad y el esmero que ponen es muy importante”.

“Es difícil y es bastante complicado sostenerlos en el tiempo, aparte también el apoyo de la familia es muy importante en esto, sabemos que sin el apoyo de la familia esto a veces se hace imposible, de mi parte felicitarlos a los chicos por el esfuerzo y a las familias por poder acompañarlos en todos estos procesos”, finalizó Vives

Un testimonio muy valioso, por la carga emotiva de culminar con un tratamiento, fue el de Carla: “primero que nada, muchísimas gracias señor ministro por estar acá y a las autoridades del San Benito. Quiero agradecer más que nada al equipo terapéutico, han sido muchísimas personas que me han acompañado a lo largo de este tratamiento, ha sido un gran proceso, largo, muy muy largo por el que han pasado muchísimas personas”.

Carla contó las dificultades que tiene el atravesar un tratamiento como este. “La verdad que no ha sido muy fácil pero se puede, se puede llegar hasta acá, se puede salir de las adicciones y quiero dejar en claro algo para los chicos que recién empiezan o están haciendo su tratamiento, que llegar hasta acá no es el final, esto acá no se termina, no me dan el diploma, yo me voy a mi casa y el tratamiento termina. Esto es algo de por vida, es algo que hay que llevar, después de esto es un estilo de vida que hay que llevar, hay que cambiar todo, todo el estilo de vida, todos los círculos, todo los vínculos.”

El Estado provincial realiza permanentes políticas de prevención y tratamiento del consumo indebido de sustancias y conductas adictivas, las cuales requieren de un trabajo articulado de varios actores que trabajan responsablemente.

Remodelación de la Institución

Con la visita de funcionarios al Centro terapéutico San Benito, se dejaron inauguradas varias refacciones como: arreglos de albañilería, pintura, la compra de un aire acondicionado, colocación de aspersores de riego, arreglos de jardinería, entre otros. También se hizo entrega de dos heladeras, dos ventiladores, vajilla (tazas, platos vasos, utensilios de cocina). Se entregaron elementos deportivos como remeras, pelotas, conos para la recreación de los chicos y chicas que asisten diariamente a cumplir con el tratamiento.

Dirección de Abordaje Integral de las Adicciones

La Dirección de Abordaje Integral de las Adicciones, tiene como objetivo la prevención, tratamiento, rehabilitación y reintegración a la sociedad de personas con problemas de adicciones y lo hace bajo una mirada interdisciplinaria, con prácticas que hacen posible la trasformación de la realidad. Así, trabaja para generar inclusión, proteger derechos y promocionar proyectos de vida y de comunidad.

Cabe señalar que la Provincia cuenta con centros de atención de acuerdo a la situación de cada grupo etario y social: