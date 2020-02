Atropellaron a uno de los hijos de Georgina Barbarossa

“Llegó todo machucado, le dieron puntos en la cara”, contó la actriz a Teleshow sobre Juan, quien fue atropellado el 1 de febrero por un automovilista mientras transitaba en su bicicleta por el barrio de Villa Ortúzar, más precisamente en la intersección de las avenidas Forest y De los Incas. “Pudo haber sido una tragedia, pero gracias a Dios no lo fue”, destacó, y reveló que el conductor del auto se dio a la fuga sin frenar ni auxiliar a su hijo. “Lo atropelló y siguió de largo”, lamentó.

Producto del accidente, Juan Lecuna terminó con heridas en la cara que debieron ser suturadas, un raspón y un golpe en su cadera. “Tenía el casco puesto, pero aterrizó con la cara”, dijo Georgina, y agregó que sus hijos no le contaron nada en su momento para evitarle un posible disgusto. “Me ocultaron todo porque sabían que me iba a volver loca y me iba caminando de Villa Carlos Paz a Buenos Aires”.

Los hijos de la actriz ya regresaron a Capital Federal para retomar su actividad laboral, y también para seguir de cerca las acciones que iniciaron para encontrar al conductor del vehículo. “Juan ahora está golpeado, pero bien, dentro de lo que le pasó.