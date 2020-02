Pocito te invita a su stand

El stand de la Municipalidad de Pocito en la Fiesta Nacional del Sol se centra como uno de los más atractivos por las cualidades del turismo aventura que presenta. Pero además tiene lugar otro tipo de turismo como es el astronómico, algo que en los últimos años fue ganando terreno en el mundo y un ejemplo de eso en San Juan fue el eclipse total de sol que se produjo el año pasado donde miles de turistas llegaron a la provincia para observarlo. Por este motivo, «Guardianes del Cielo Cuyano» dicen presente en el stand pocitano.

El grupo que se dedica al avistamiento de O.V.N.I. enseñan las claves para poder conseguir este tipo de registro, sobretodo en cielos limpios como el que existe en la provincia.

Guardianes del Cielo se encuentran en el stand con telescopio instalado con cámara de visión nocturna, elementos necesarios para buscar objetos voladores. Además cuentan con monitores en los que proceden a observar lo que buscan.

Jorge Pérez, uno de los fundadores del grupo explicó que «Guardianes del Cielo Cuyano surgió en 2011. Nos fuimos reuniendo con amigos y de a poco nos fuimos metiendo en el tema de la ovnilogía. Usamos equipo de seguimiento satélite, cámaras térmicas, infrarrojas y con eso descartamos de manera minuciosa lo que son satélites a objetos voladores no identificados, que no significan extraterrestres, sino militarmente hablando tenemos aviones, naves espaciales, satélites. Hay cosas que están reconocidas y otras que no. Justamente Guardianes se encarga de buscar esas cosas que no lo están reconocidas».

Estas explicaciones y otras con mayor profundidad pueden obtenerse en el stand pocitano de la fiesta más grande de los sanjuaninos.