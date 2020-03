El comunicador pidió disculpas por su error

El reconocido comunicador social, utilizó las redes sociales para disculparse.

Como periodista y comunicador siempre he trabajado cultivando la relación con cada una de las personas que me honran con la posibilidad de entrar cada día a su casa para contarles la realidad de manera veraz y objetiva.

Esa relación de confianza es mi patrimonio más valioso, al que cuido y del que me siento orgulloso.

Tantas noches presentando esta Fiesta la siento propia y le brindo mi más profundo respeto y lealtad ,sé que circulan versiones sobre errores en los números finales de votación y puntualmente en la instancia de empate.

Por ese motivo me dispuse a observar la grabación en video de la ceremonia y pude constatar que al momento de anunciar los resultados del voto en diarios digitales cometí una involuntaria falta de interpretación del cartón que me entrego una asistente de la escribana mayor de gobierno al considerar que los números impresos en rojos correspondían a posiciones, cuando en realidad eran cantidad de votos que se sumaban para cada candidata. Por eso manifesté que el 1° lugar era para Caucete y el 2° para Chimbas (debajo de cada número decía el departamento y el nombre de la candidata) cuando en realidad era a la inversa. Esta situación que de ningún modo altera el resultado final ni la posición de las embajadoras 1° y 2° electas , seguramente a causado dolor y angustia entre quienes disputaban el empate ,en sus familias y vecinos de los departamentos involucrados, QUIERO QUE SEPAN QUE LAMENTO PROFUNDAMENTE ESTE ERROR Y PIDO DISCULPAS POR ELLO convencido que es propio de un hombre de bien hacerlo.

Acompaño esta carta con dos imágenes, una cuando muestro al público el cartón ,sin nada que ocultar y la otra las planillas que entregaron los mismos medios de comunicación con los porcentajes fáciles de constatar.

En adelante como siempre cultivaré cada vez más la sinceridad y la confianza con cada uno de los sanjuaninos a los que les hablo, me escuchan, me abren las puertas de su hogar y me acompañan cada día, a ellos me debo.

Un gran abrazo, disculpas miles.

Gustavo Toledano