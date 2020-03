Las Tarjetas Alimentar vendrán cargadas

Solo en el primer día de operativo, se entregarán casi 3000 plásticos que ya estarán habilitados para utilizarse en los comercios.

Este miércoles debutarán los operativos de entrega de Tarjeta AlimentAR; los tres departamentos donde comenzará la entrega serán Capital, San Martín y Santa Lucía. En un solo día, 3000 plásticos llegarán a manos de sus titulares. Se trata de un beneficio del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. A diferencia del país, San Juan tendrá el beneficio de recibir las tarjetas cargadas y listas para usarse. La acreditación está prevista para cada tercer viernes de mes.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabian Aballay, manifestó que “se ha sectorizado la provincia, hemos armado grupos de departamentos en virtud de nuestras posibilidades operativas y las posibilidades operativas también del Banco Nación, con la idea de entregarlas de la manera más ágil, que la gente no tenga que esperar mucho tiempo. Vamos a entregar en la Provincia de San Juan más de 33.000 tarjetas, específicamente 33.276 tarjetas en todo el ámbito provincial, hay más de 66.000 niños que son beneficiarios. Ya está depositado el dinero y los titulares una vez que reciban el plástico de inmediato pueden salir a utilizarlo. Es una noticia realmente importante”.

“Este miércoles vamos a estar en Capital, Santa Lucía y San Martín, de manera simultánea, haciendo la entrega de los plásticos. El acto central va a ser en Capital, en el Paseo de las Palmeras con la presencia del gobernador a partir de las 10 horas. El día jueves vamos a estar en 9 de Julio mientras que el día viernes en 25 de Mayo y Valle Fértil”, subrayó el responsable de Desarrollo Humano.

Por su parte, el subsecretario de Articulación y Abordaje Territorial, Cristian Morales, explicó que “las tarjetas solo se van a poder utilizar en aquellos comercios que están adheridos al rubro de venta de comestibles, porque puede pasar que alguien vaya a alguna librería o a cargar combustible, donde también vendan alimentos y quiera comprar alimentos y no pueda porque al momento de pasar la tarjeta no va a funcionar porque no está habilitado ese Pos, ya que no está habilitado para la venta de alimentos”.

Para la recepción de la tarjeta de débito, es fundamental que el titular del beneficio asista con el DNI original; no se recibirá fotocopia, tirilla de documento en trámite, carnet de conducir, o cualquier otro tipo de documentación.

“Hay un sistema de SMS, que lo ha diseñado ANSES, que a cada persona titular que va a recibir la tarjeta le va a llegar, o ya le ha llegado en estos días. Es un mensaje de texto con tres datos: el lugar de recepción, el día asignado y la franja horaria en la que debe asistir”, resaltó Morales.

De la presentación a la prensa participaron junto al ministro Fabian Aballay, el secretario de Promoción Social, Lucio González, y el director de Políticas Alimentarias, Horacio Pelaitay.

De la conferencia de prensa participó el gerente zonal del Banco Nación, Pablo Álvarez, quien se refirió al trabajo previo al estreno de los operativos: “Hemos hecho una tarea bastante ardua, durante ya casi 1 mes venimos organizando este operativo con una gran sinergia entre todos, colaborando y acercándonos para que todo sea de la forma más ordenada, rápida y eficiente posible. El banco está haciendo un esfuerzo muy importante para llevar adelante este operativo, tenemos afectadas, durante todo el cronograma de entrega, más de 50 personas a la entrega de tarjetas, por lo cual estimamos que va a ser un éxito y que las personas van a demorar muy poco tiempo en poder hacerse de sus plásticos, Será con mucho orden y con una gran ingeniería que sobre todo que han diseñado desde el ministerio, y sobre la cual entendemos que va a ser muy eficiente. Lo que necesitamos es la colaboración de la gente, en cuanto a respetar algunas cuestiones que tienen que ver con la organización. Es relevante que respeten todo el trazado de las zonas de trabajo, para que sea todo lo más ágil y eficiente posible y no se traben las filas. Es muy importante también que la gente venga los días que ha sido convocada, para que después no haya que realizar otros operativos u otras cuestiones para poder entregarlas, es muy importante que estén ese día con nosotros, nosotros vamos a estar ahí para atenderlos y para entregarles las tarjetas”.

“Está llegando gente del Banco de Buenos Aires con tarjetas de prueba y estamos recorriendo los comercios de San Juan, las cadenas de supermercados y los comercios que reciben tarjetas para probarlas a efectos de que la gente no tenga inconveniente de uso el día que reciban su tarjeta. Es muy importante destacar que los comerciantes tienen que estar adheridos a los sistemas de Pos para poder recibir las tarjetas, las tarjetas no funcionan en las aplicaciones de Mercado Pago, funcionan exclusivamente en Posnet o Lapos, que son las dos empresas que tienen pos. Por ello, los comercios deben realizar adhesiones, el banco ha hecho una campaña a los efectos de que los comercios puedan adherirse y hemos lanzado el pos y la cuenta corriente en forma gratuita, para que puedan adherirse la mayor cantidad de comercios, todo esto a los efectos de facilitar el uso de la tarjeta. Creemos que va a ser un éxito, ya en algunas provincias lo hemos hecho, la verdad que viene funcionando muy bien. Agradecemos al ministro y a su equipo por toda la colaboración que hemos prestado mutuamente”, puntualizó el responsable zonal del Banco Nación.

Para los operativos que cuenten con más de un día de entrega, se ha separado el padrón en letras, por lo que, en Capital en el primer día, se entregará a los apellidos comprendidos entre la A y la F. En Santa Lucía será desde la A a la L. Mientras que en los departamentos en que sea un operativo de un día, se atenderá a todo el abecedario.

Desarrollo Humano dispondrá de personal que atenderá a las personas en la misma fila de espera para realizar consultas previas, de tal manera de que la gente que no esté en el padrón no haga la fila innecesariamente ya que se va a entregar solo los plásticos físicos que han llegado a la provincia. Aquellas personas que no estén dentro del padrón podrán dirigirse al sector donde habrá personal de ANSES para evacuar dudas.