Coronavirus en España: el Gobierno confirmó 100 muertos y 2.000 nuevos contagiados en las últimas 24 horas

El gobierno de España confirmó este domingo más de 100 nuevas muertes por el coronavirus en las últimas 24 horas, lo que duplicó el reporte del sábado, mientras que el total de contagiados llegó a los 7.753.

El total de víctimas fatales llegó a 288, según cifras del Ministerio de Sanidad. Además, reportó que 517 pacientes han sido dados de alta y otros 382 están en cuidados intensivos.

La región de Madrid continúa siendo la más afectada, con 213 fallecimientos de 3544 casos, seguida de País Vasco (23 muertes y 630 contagiados) y Cataluña (8 muertes y 715 casos). En tanto, España es el segundo país con cifras más altas en Europa, solo detrás de Italia.

El sábado, en un discurso televisado a nivel nacional, el presidente del gobierno Pedro Sánchez detalló el conjunto de medidas excepcionales adoptadas como parte del estado de alarma decretado durante dos semanas en todo el país para combatir el gran incremento en el número de infecciones. Más tarde, el gobierno español informó que la esposa de Sánchez dio positivo por el coronavirus. Tanto Begoña Gómez como el presidente gozan de buena salud, dijo el gobierno.

El mandatario quiso ser claro: los españoles pueden “ir a trabajar”·, “comprar pan”, ir a la farmacia o al médico “pero no a cenar a casa de un amigo”. Todas las escuelas y universidades fueron cerradas, así como restaurantes, bares, hoteles y otros negocios minoristas no esenciales. Además, las procesiones religiosas previstas para Semana Santa fueron canceladas en ciudades como Sevilla y Andalucía.

Dos ministras del gabinete de Sánchez, la de Igualdad y Administración Territorial, salieron positivo en días previos. Los demás integrantes del gabinete dieron negativo en los controles.

“A partir de hora entramos en nueva fase”, afirmó Sánchez al término de una reunión de gabinete que duró poco más de siete horas. “No nos va a temblar la mano a ganar al virus. Ponemos en primer lugar la salud”.

En esa reunión participó el vicepresidente segundo del Gobierno español, Pablo Iglesias, a pesar de encontrarse en cuarentena por el riesgo de contagio del coronavirus.

Fuentes del Gobierno explicaron que Iglesias decidió ir a la reunión del Ejecutivo porque no se habían habilitado los medios telemáticos necesarios para participar desde su domicilio y veía necesario defender presencialmente medidas más contundentes que protejan a los trabajadores ante la emergencia sanitaria.

Iglesias tiene otra versión: no fue que él decidió asistir, sino que se lo pidió el propio presidente de Gobierno. “El presidente me ha convocado presencialmente porque legalmente no se podía habilitar la opción telemática. Era mi deber acudir y lo he hecho siguiendo un protocolo sanitario organizado por Moncloa según las indicaciones de Sanidad, que hemos cumplido a rajatabla”, escribió en su cuenta de Twitter ante la oleada de repudio.

Los cuerpos de policía, que quedaron todos bajo el mando del ministerio de Interior, advertían a viandantes en algunos barrios de la capital que no estaba permitido pasear. Drones de la policía municipal en Madrid con altavoces pedían permanecer “dentro del domicilio”.

Europa es ahora el “epicentro” de la enfermedad según la Organización mundial de la Salud (OMS).

China, país de origen de la pandemia, con unos 3.200 muertos –de los casi 5.800 fallecidos en 139 países– registra en cambio cifras diarias bajísimas de contagio y fallecimientos. Este domingo solo dio cuenta de 20 nuevos infectados, de los cuales 16 eran personas llegadas del extranjero.

