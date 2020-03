Río Negro: Un hombre que regresó de un viaje y no cumplió la cuarentena deberá pagar una multa de $150.000

Los gobiernos provinciales está cada vez más estrictos en las medidas que toman para frenar el avance del coronavirus y hacer respetar las reglas a aquellas personas que deben cumplir la cuarentena obligatoria luego de un viaje al exterior. Tres días atrás la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, firmó un decreto que establece una multa de $150.000 para quienes violen el autoaislamiento dispuesto en casos específicos. Este miércoles un rionegrino recibió la primera multa.

Un ciudadano de Viedma que había regresado de un viaje hace pocos días fue multado con esa suma luego de que la policía local certificara que no estaba cumpliendo la cuarentena obligatoria. Los oficiales de la Policía lo notificaron de la sanción y el hombre realizó un descargo explicando la situación por la que había violado las normas.

Además de la costosa multa, las fuerzas de seguridad obligaron al hombre a cumplir con el aislamiento obligatorio. A partir de hoy deberá respetar la cuarentena que se dictó en el marco de la emergencia en la que está el sistema de salud nacional por el avance del coronavirus.

“Iniciamos acciones legales a un vecino de Viedma que no cumplió con el aislamiento social obligatorio. Llevamos adelante un operativo con la Policía y los agentes de salud y obligamos a este profesional a hacer la cuarentena», explicó la gobernadora rionegrina a través de las redes sociales. Y agregó: “Queremos que tomen conciencia, tenemos que cuidarnos entre todos”.

La mandataria avanza, al igual que en otros distritos del país, con medidas restrictivas para disminuir la circulación de la gente y bajar así las posibilidades de contagio. En esa línea decidió que desde este jueves y hasta el 31 de marzo la administración pública provincial tendrá receso general excepcional. De esa forma busca que haya menos gente en la calle y en los medios de transporte públicos.

Río Negro no es la única provincia que avanza con medidas estrictas con respecto a quienes no cumplen el aislamiento. Ayer la Policía de Chaco detuvo a 27 personas que no cumplieron la cuarentena. Todas se encuentran con arresto domiciliario y después deberán enfrentar un proceso penal. Algunas de ellas habían informado domicilios falsos.

Este miércoles la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, señaló que a través de la línea 134 reciben denuncias sobre personas que estén incumpliendo la cuarentena obligatoria por haber regresado de países considerados como zonas de riesgo de contraer coronavirus.

En una entrevista con radio Continental, explicó que durante el pasado martes, cuando se puso en funciones el sistema telefónico, se realizaron“2.200 llamados”. “Tenemos la información de las personas que arribaron a la Argentina, por lo que chequeamos la denuncia con esos datos y luego movilizamos a las fuerzas de seguridad”, indicó.

Fuente: Infobae