“Les mandamos la policía, la mandamos con lanzallamas”

La reacción de los funcionarios ocurre en medio de múltiples reportes sobre personas que salen a trotar o a pasean a sus perros con más frecuencia de lo habitual como excusa para romper el aislamiento dictado por las autoridades.

“Me informan que hay personas que quieren preparar su fiesta de graduación: mandamos la policía. La mandamos con lanzallamas”, dijo Vincenzo De Luca, el presidente de la Campania, la región de Nápoles, en una de las filmaciones que fueron compiladas.

El mensaje ilustra la urgencia de las autoridades, quienes intentan a toda costa lograr que las medidas sean efectivas, considerando que para que la medida sea efectiva su cumplimiento debe ser lo más estricto posible.

“¿No puedo prohibirles formalmente salir de casa? Muy bien. Les prohíbo pisar el suelo público”, dijo en otro de los mensajes el alcalde de Messina, Cateno De Luca.

El líder cívico de Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatá, no se quedó atrás: “Me encontré con un ciudadano que, muy amablemente, trotaba por la calle junto a un perro evidentemente agotado”, comenzó. “Lo paré y le dije: ‘Mira que esto no es una película. Vos no sos Will Smith en Soy leyenda. Así que vete a tu casa’”.

Otros, como el alcalde de Lucera Antonio Tutolo, eligieron recurrir a imágenes gráficas: “Estas malditas peluqueras que van a las casas para arreglarle el pelo a las mujeres, ¿para qué carajo sirven? ¿Lo entendieron que el ataúd va a estar cerrado? ¿Lo entendieron? ¿Quién carajo las va a ver con los pelos arreglados en el ataúd?”, gritó.