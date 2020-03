Desarrollo Humano asistirá con alimentos al sector de la economía informal

En conferencia de prensa virtual, el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabian Aballay, anunció un nuevo beneficio del Gobierno de San Juan para un sector de la comunidad. Se trata de la entrega de Módulos Alimentarios de Emergencia para personas que no reciban ningún beneficio social, ni sean favorecidos en el sistema de asignaciones, salarios o contratos.

“Más allá de las medidas que se han dado a conocer en la jornada de ayer por parte del Gobierno nacional, también desde el Gobierno provincial prevemos contener a aquellas personas que no tienen algún tipo de ingreso, que no son beneficiarios de algún plan social, de la asignación universal, que no son jubilados, que tampoco son pensionados, en definitiva que tienen algún trabajo no registrado, también sanjuaninos que generalmente hacen changas”, sostuvo Aballay.

“Se ha dispuesto generar un sistema de ayuda que consistirá en un módulo alimentario de emergencia, para lo cual nosotros vamos a requerir la información de todas las personas que se consideren que puedan beneficiarse. Se establecerá dentro de la página oficial del Gobierno de la Provincia de San, un acceso en el cual se pueden inscribir todas aquellas personas que cumplan con estos requisitos, se les va a pedir datos muy básicos, nombre completo, documento, sexo, domicilio y un número de teléfono porque además también queremos interactuar con ellos de manera telefónica”, puntualizó.

Vale recordar, que el link para poder cargar los datos, será habilitado en las próximas horas en la página www.sanjuan.gob.ar y cuando esté online, será comunicado por todos los medios de comunicación. Asimismo, la distribución y logística, se está definiendo en estas horas buscando que llegue a los domicilios de los beneficiarios y que no tengan que concurrir a un lugar donde se puede producir amontonamiento de personas.

Por otro lado, se continúa con la entrega de 70 mil módulos alimentarios a quienes ya lo recibían de antes y esa distribución se realiza a través de los municipios. Entre este lunes y martes, se completaron los envíos para que la entrega se realice en estos días. Cada módulo contiene: leche, azúcar, aceite, fideos, arroz, yerba, polenta y harina.

En cuanto a los módulos que se entregaron a los alumnos que asisten a escuelas, exclusivamente, con comedores, la próxima entrega se calcula será alrededor del 6 de abril y días posteriores. “Vamos a distribuir alrededor de 38.000 módulos en estos establecimientos educativos, los que tienen comedores. La idea es poder llegar a estas familias que habitualmente enviaban sus chicos a la escuela, y particularmente al comedor escolar, para que puedan recibir dos módulos mensuales por cada uno de los chicos que asiste al comedor de cada escuela. Nosotros seguimos distribuyendo regularmente, toda la mercadería y los insumos para el funcionamiento normal de los merenderos, lo que si obviamente la sugerencia es que los chicos no asistan al merendero, sino que puedan ir sus papás y retirar en algún envase adecuado, la ración alimenticia que corresponde a cada uno de ellos, pero si, seguimos regularmente entregándole a cada uno de los merenderos que funcionan en la Provincia de San Juan, y que dependen en este caso del Ministerio de Desarrollo Humano y vale la aclaración porque hay merenderos también en algunos sectores que son asistidos por cada uno de los municipios de la provincia”.

Otro de los temas que los periodistas le consultaron al responsable de Desarrollo Humano, fue sobre la imposibilidad de realizar sepelios o velorios. “Lo que se sugiere, es que, justamente, los velorios no se realicen; nosotros pretendemos que la persona fallecida sea trasladada directamente hasta el cementerio que corresponde o haya determinado su familia, esa es la sugerencia justamente a los efectos de evitar aglomeración de personas”. El servicio fúnebre para personas con bajos recursos se seguirá habilitando, solo en su fase de traslado al cementerio determinado previamente.