Internaron a Hugo Orlando Gatti en España

El ex arquero Hugo Orlando Gatti fue internado hoy en una clínica de Madrid, en donde se le realizará el test para saber si está contagiado de coronavirus, indicó su hijo Lucas, quien está en Londres sin poder viajar hacia la capital española.

El Loco Gatti, de 75 años y multicampeón con Boca Juniors entre 1976 y 1988, reside gran parte del año en España, en donde participa en un programa deportivo de televisión, y había concurrido a la clínica para hacerse estudios cardíacos, ya que hace dos años le colocaron un stent.

Lucas Cassius, hijo del ex arquero, dio detalles del estado de salud de su padre: “Está internado. No sé sintió bien y considerando que hace dos años le pusieron dos stent, y al no sentirse bien, decidimos internarlo. Le están haciendo pruebas de todo tipo y hay que ver los resultados que arroja todo. Hay que esperar que la evolución sea favorable y que se vaya sintiendo mejor y se vaya recuperando. Estamos todos esperando eso, que se recupere de a poco y que toda esta locura pase de una vez”.

En diálogo con Emiliano Nunia, productor de Súper Deportivo Radio, programa que se emite en Radio Villa Trinidad, Lucas no descartó nada acerca de una posible infección de coronavirus. “No lo sabemos, como tampoco entienden bien este virus. Entonces mejor que le hagan las pruebas. No sabemos bien y por eso estamos esperando. Gracias por la preocupación y cuando sepamos más le podremos decir. Ahora vamos a esperar un par de días por el resultado, gracias por todo”.

Gatti es uno de los animadores habituales del programa “El Chiringuito”, que conduce Josep Pedrerol, de gran repercusión en el abiente del fútbol español.

El Loco Gatti surgió al fútbol en Atlanta a comienzos de los 60, desde donde fue transferido a River Plate. Después atajó en Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Boca Juniors, en donde se retiró a los 44 años. Con el seleccionado argentino participó en 18 partidos.