La fundación CenCor solicita donaciones

Fundación CENCOR, CENTRO DEL CORAZON, se dirige a usted en estas circunstancias muy especiales que se encuentra viviendo el mundo entero, con la pandemia como es el CORONAVIRUS , COVID 19.
SOLICITAMOS DONACIONES PARA PODER COMPRAR DE UNO A CUATRO
RESPIRADORES MICROPROCESADO LEISTUNG LUFT 3 ADULTO .
DEBIDO A QUE EL SISTEMA DE SALUD PUBLICO SERÁ COLAPSADO POR LA CANTIDAD DE CASOS ES QUE SE HACE NECESARIO TENER ESTOS RESPIRADORES Y ASI PODER BRINDAR UN SERVICIO HUMANITARIO A TODO AQUEL QUE LO NECESITE, MUY ESPECIALMENTE A LOS PACIENTES CARDIOLÓGICOS.
PARA PODER REALIZAR LA DONACION ( POR PEQUEÑA QUE SEA ) LE DAMOS LOS
DATOS DE LA FUNDACION CENCOR:
CBU 0170072520000031833147
CUIT 30714290882
TEL. CEL Y WHASSAP 2644457337
“A VECES SENTIMOS QUE LO QUE HACEMOS ES TAN SOLO UNA GOTA EN EL MAR, PERO EL MAR, SERIA MENOS SI LE FALTARA UNA GOTA”. MADRE TERESA DE CALCUTA.
Dra Sofía Nievas Romano
Presidente Fundación CenCor
Dra Carmen Nievas Romano
Vice presidente de la Fundación CenCor