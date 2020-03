Coronavirus en Argentina: se contagió la directora del hospital de Chaco que recibe todos los casos de infectados

La directora y otra médica del Hospital Perrando de Resistencia, Chaco, se contagiaron con coronavirus. Con estos dos casos, ya son 12 los trabajadores de ese centro de salud chaqueño infectados con el COVID-19.

Clarín había adelantado hace dos días que la doctora Nancy Trejo, de 61 años, directora del hospital, estaba aislada en su domicilio y que había sido hisopada, al haber tenido síntomas. La confirmación del Instituto Malbrán, con el resultado positivo, llegó en la noche del viernes. En el Perrando ya había 10 profesionales de la salud contagiados, entre ellos 6 médicos, 1 bioquímica, 2 enfermeras y 1 administrativo del área de Estadísticas.

“Este viernes me dieron el resultado que es positivo; pero estoy sin fiebre, asintomática, y en muy buen estado general”, dijo Trejo en declaraciones a Ciudad TV.

La profesional agregó: “En el Hospital, hemos tomado precauciones y seguido las normas de bioseguridad; no he tenido contacto estrecho con algún caso conocido anterior y sí he recorrido todos los servicios de manera permanente, manteniendo trato directo con los otros profesionales que hoy están enfermos”.

El Perrando es el hospital de referencia en la provincia de Chaco. Aquí es donde se atienden todos los casos posibles de coronavirus y justamente en el predio del establecimiento se está construyendo un hospital modular para ampliar la capacidad de atención. Se estima que podría estar listo en los próximos 15 días.

Según informó la ministra de Salud de Chaco, Paola Benítez, las localidades donde residen las personas que portan el virus son Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas, Pampa del Indio y Margarita Belén. También hay una persona de Villa Ángela, que está aislada en Corrientes. Todas cumplen al aislamiento obligatorio.

De los 63 casos que se informó oficialmente en Chaco, 15 son de personas que viajaron al exterior y 48 de contacto estrecho. “Es importante destacar que al momento, hay 266 casos negativos de las 444 muestras analizadas: 330 realizadas en Instituto Malbrán y 114 en el Hospital Perrando”, agregó la funcionaria.

