El Gobierno aplicará un sistema de aviso inmediato

Lo resolvió el Ministerio de Salud de la Nación. Médicos, profesionales de laboratorios, y autoridades sanitarias deberán informar desde la sospecha del caso, hasta el seguimiento de su evolución, a la brevedad.

Argentina se encamina a superar los mil casos de coronavirus. El último parte del Ministerio de Salud informó este lunes 146 nuevos infectados, y cuatro muertos, elevando el número de víctimas fatales a 23. Para mitigar el avance del COVID-19, el Gobierno dispuso un sistema de aviso inmediato de posibles nuevos casos positivos para mantener un control más preciso de la propagación del virus y mantener el objetivo de aplanar la curva epidémica.

A través de la Resolución 680/2020, el Ministerio de Salud de la Nación incorporó al régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria al coronavirus “en todas sus etapas, desde la sospecha del caso hasta el seguimiento de su evolución”. En tanto, se resolvió la aplicación de las estrategias de vigilancia clínica y de laboratorio, bajo la modalidad de notificación individual con periodicidad inmediata y cuya ficha de investigación del caso será la que disponga el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) en su plataforma informática.

De esta forma, médicos que se desempeñan tanto en instituciones públicas como privadas; profesionales de laboratorios (públicos y privados) que estudien muestras de casos sospechosos, probables, confirmados y descartados; las autoridades de laboratorios y establecimientos de salud de gestión pública o privada y autoridades sanitarias provinciales y municipales, deberán notificar dentro de un plazo de 12 horas los casos de COVID-19, su evolución e investigación epidemiológica. Las notificaciones también podrán ser efectuadas por epidemiólogos, se aclaró.

“A los efectos de contar con información completa sobre el estado de situación de COVID-19 en Argentina, los sujetos obligados enunciados tendrán cinco días para efectuar, completar, actualizar o adecuar las notificaciones por coronavirus correspondientes a casos de fecha anterior a la entrada en vigencia de esta Resolución, siempre que los mismos aún no hayan sido informados al SNVS”, se aclaró. La medida apunta a agilizar el control de casos potenciales y confirmados para mitigar el virus.

Al respecto de los “datos críticos” que deberán informarse, en las notificaciones tendrá que verificarse siempre el domicilio real del paciente, su condición actual, signos y síntomas, si viajó o no a una zona afectada en los últimos 14 días, si tuvo contacto estrecho con un caso confirmado o probable, si no viajo y no tuvo contacto, si es personal de salud.