La Asociación Bancaria informa

El próximo día viernes 03/04/2020 se abrirán solo aquellas Sucursales de Bancos que atienden a Jubilados (Bancos San Juan, Nación, Supervielle y Columbia).

Dicha atención, se realizará en el horario habitual de 8:00 a 13:00 será Exclusivamente para realizar el Pago por Caja a los Beneficiarios de la Seguridad Social (Jubilaciones, Pensiones, AUH, etc) que NO tienen su Tarjeta de Débito en condiciones, No se atenderá ninguna otra operatoria!

Pedimos a través de vuestro medio que informen que, aquellas personas que tienen su Tarjeta de Débito en condiciones y Cobran a través de ese mecanismo, No vayan al Bco a hacer alguna consulta o trámite, ya que no será atendido y ocasionará molestias y demoras a quienes debemos atender!

Muchas Gracias!

Mario Mateo Matic (Foto)

Secretario General

Asociación Bancaria

Seccional San Juan