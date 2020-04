A 15 años de la muerte de Juan Pablo II

Juan Pablo II fue proclamado santo en tiempo récord para la tradición, a sólo 9 años de su muerte, en una ceremonia bautizada como de “los 4 Papas”, porque, presidida por Francisco, contó con la presencia del pontífice emérito, Benedicto XVI, y en ella también fue canonizado Juan XXIII.

Karol Wojtyla murió el 2 de abril de 2005. Seis días después, el 8, el Vaticano fue escenario del entierro más convocante de un Sumo Pontífice. Un millón de fieles llegaron a Roma y en la Plaza San Pedro lo vitorearon y pidieron su beatificación.

El mismo Juan Pablo II que batió todos los récords en materia de beatificación (más de 1300) y reveló al mundo el tercer secreto de Fátima fue el autor de la encíclica Fides et ratio (año 2000) en la cual afirmó que la fe necesita de la razón para no verse reducida al mito o a la superstición: “No puede haber competencia alguna entre la razón y la fe, escribió. La Iglesia reconoce los esfuerzos de la razón para alcanzar objetivos que hacen la existencia personal más digna”. En el mismo documento atacó a quienes “han sustituido con la duda sistemática cualquier posibilidad de certezas”, reafirmando así la existencia de la verdad absoluta, para él la Verdad religiosa. “Doy los pasos que doy, no como los da el mundo, sino como yo los doy”.

Karol Wojtyla había nacido en Wadowice, una pequeña ciudad cercana a Cracovia, el 18 de mayo de 1920, en el seno de una familia modesta. Perdió a su madre cuando tenía sólo 9 años. Edmund, su único hermano, era médico. En 1932, falleció de tuberculosis. Karol y su padre se mudaron a Cracovia donde él inició sus estudios. El futuro Papa quedó totalmente solo cuando en 1941, durante la ocupación de Polonia por la Alemania nazi, murió su padre, que era suboficial del ejército polaco.

Wojtyla hizo primero estudios literarios –una afición por las letras y el teatro que no abandonaría. Cuando en 1939 Polonia es invadida por los alemanes, trabajó en una fábrica química y luego en una cantera para evitar ser deportado a campos de trabajo forzoso en Alemania. El ingreso de Wojtyla al seminario se produjo en la clandestinidad, en octubre de 1942. Fue ordenado sacerdote en 1948 y más tarde se doctoró en teología.

En 1958 fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia. Y en esa condición participó de las tareas del Concilio Vaticano II, convocado por el papa Juan XXIII.

En 1967, el papa Pablo VI lo hizo Cardenal.

Muy apreciado en su país natal por su humanidad, coraje e inteligencia, Karol Wojtyla era poco conocido fuera de Polonia, por lo que su elección como Papa, tras el brevísimo pontificado de Juan Pablo I, el 16 de octubre de 1978, causó enorme sorpresa en todo el mundo. Y marcó un giro copernicano en la tradición vaticana. Fue una elección singular, especialmente por la nacionalidad del nuevo pontífice pero también por su edad: 58 años era poco para un Papa.

Wojtyla tomó el nombre de Juan Pablo II para homenajear a sus tres predecesores, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I

Fue el primer Papa en conquistar una popularidad masiva y universal, el primero en convocar multitudes, no sólo en Roma sino en casi todos los países que visitó en sus más de 100 viajes internacionales.

Su ya célebre frase, “¡no tengan miedo!” pronunciada a escasos días de su elección, el 22 de octubre de 1978, fue un aliento a sus compatriotas a sublevarse contra el régimen comunista.

Pronto vino la reacción. El 13 de mayo de 1981, en plena pulseada entre Moscú y El Vaticano, Juan Pablo II recibió un disparo mientras circulaba en jeep por la plaza San Pedro. Un joven turco fanático fue el autor material, pero la investigación se orientó hacia los servicios secretos búlgaros y, más allá, a los soviéticos. Años más tarde, Juan Pablo II perdonó a su agresor, que de todos modos purgó una larga pena de prisión.

Wojtyla recorrió el mundo como ningún otro Papa antes que él. En sus 27 años de pontificado realizó 104 viajes, visitando 129 países, sin contar la propia Italia. Hablaba varios idiomas, entre ellos italiano, francés, alemán, inglés, ucraniano y ruso, pero además se esforzaba en cada viaje en leer sus discursos en el idioma local. Muchos recordarán su acento marcado pero claramente inteligible en todas las ocasiones en que les habló a los argentinos.

Luego de la implosión de los regímenes comunistas, también pidió perdón por los errores de la iglesia, en particular hacia el judaísmo.

Fue también el impulsor de las multitudinarias Jornadas Mundiales de la Juventud, la primera de las cuales tuvo lugar en Buenos Aires, en 1987, en la que fue su segunda visita a la Argentina.

Karol Wojtyla murió a los 84 años, en 2005, un 2 de abril… tal vez para recordarnos a los argentinos lo mucho que hizo por nosotros, cuando apeló a toda su autoridad para frenar una guerra fratricida entre Argentina y Chile.

Fuente: Infobae