Murió Radomir Antic, el único entrenador de la historia en dirigir al Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid

Mientras la pandemia del coronavirus azota gravemente a España, los fanáticos del fútbol en el país ibérico amanecieron con una triste noticia: el ex entrenador Radomir Antic murió a los 71 años luego de luchar contra una grave enfermedad.

El nombre del serbio es toda una leyenda en el país ibérico ya que fue el único DT de la historia en dirigir a los tres clubes españoles más importantes: Real Madrid (1990-1992), al Atlético (1995-2000) y al Barcelona (2002-2003). Sin embargo, su época de esplendor la tuvo con el Atleti, en donde se adjudicó el único doblete que posee la institución cuando en la temporada 1995-1996 salió campeón de la Liga y la Copa de España.

Claro que la extensa y abultada carrera de Antic no se puede resumir en dos simples títulos. Nacido en 1948 en la antigua Yugoslavia, tuvo una sobresaliente actuación como defensor central. Debutó en el Sloboda Uzice para luego ficha en el Partizán de Belgrado, donde fue ídolo y se coronó con la liga de 1975-1976. Luego defendió las camisetas del Fenerbache de Turquía, Real Zaragoza y Luton Town de Inglaterra.

Al años siguiente de colgar los botines, se estrenó como DT de Partizán, consiguiendo dos torneos locales de manera consecutiva. También, pasó por el banquillo del Zaragoza, un viejo conocido, hasta que recaló en el Merengue con la difícil tarea de reemplazar a Alfredo Di Stefano. Su desempeño no fue malo en la Casa Blanca, consiguió clasificar al equipo a la Champions League en sus primeros meses de gestión y al siguiente certamen venía liderando la tabla hasta que fue despedido por el presidente de aquel entonces, Ramón Mendoza, debido a que el elenco “no daba espectáculo”. Fue así que se fue pese a cosechar el 75% de los puntos en 38 partidos.

Estuvo tres temporadas a cargo del Real Oviedo hasta que sus actuaciones lo depositaron en el Atlético. Allí pasó sus mejores años y hasta dejó una llamativa anécdota: el día que se enojó con Diego Simeone, el actual estratega del Colchonero, por “escaparse a la Selección”. “En el Atleti-Barça del año del campeonato, que perdimos 3-1, no jugó Simeone. Se borró del partido porque tuvo una llamada de la Selección argentina y para él su seleccionado estaba por encima de todo. Ahí tomamos una decisión y lo dejamos ir con su selección, no jugó ese partido. Hablamos de que pueda jugar, de poder encontrar un avión para que llegue, pero no, en la reunión nos dejó en claro que iba a jugar con su selección”, rememoró en una entrevista con TeleMadrid.

Los años dorados en el Atleti se terminaron cuando se consumó el descenso a Segunda División en el 2000. Antic volvió una temporada al Oviedo hasta que recibió el llamado del Blaugrana con el objetivo de conseguir buenos resultados para evitar la pérdida de categoría y clasificarse a competencias internacionales, cosa que el serbio cumplió. Pero en aquel ínterin, Joan Laporta se erigió como nuevo presidente culé y puso en marcha su propio proyecto al colocar como DT a Frank Rijkaard.

Tras su periplo por España, Antic tomó el cargo de seleccionador de Serbia entre 2008 y 2010, clasificándose al Mundial de Sudáfrica en el que quedaría eliminado en zona de grupos pese al imponerse ante la poderosa Alemania. Sus últimos equipos fueron el Shandong Luneng y el Hebei Zhongji chinos.

“La familia atlética está de luto por el fallecimiento de uno de nuestros entrenadores legendarios: Radomir Antic. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz”, fue el mensaje que le dedicó el Atlético Madrid para despedir a uno de sus ídolos.