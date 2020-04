Enrique Bertolino intendente en Santiago del Estero, entregó arroz con gorgojos: “Hacen bien contra el cáncer”

Enrique Bertolino es el intendente de Selva, un pequeño pueblo de la provincia de Santiago del Estero. En medio de la pandemia por el coronavirus y las graves carencias económicas, encargó una ayuda social que consistía en la entrega de cerca de mil paquetes de arroz. Pero la mercadería contaba con un particular detalle: tenía gorgojos.

Con el correr de las horas, lo que ya era un grave error empeoró, cuando el propio Bertolino bromeó sobre el hecho y defendió su consumo. “Que los consuman igual, tienen muchas proteínas y hacen bien para el cáncer”, sostuvo el jefe municipal.

El comentario del intendente se difundió Whatsapp y estalló el escándalo en todo el país. Bertolino, que confirmó la autoría de sus dichos, se refirió a las críticas y dijo que al que no le guste que haya insectos en el producto, “que lo devuelva”.

Intendente Bertolino

En el mismo mensaje, Bertolino dijo que la comida en esas condiciones fue enviada por el ministerio de Desarrollo Social que integra el gobernador Gerardo Zamora. “Eso vino hace dos días y lo repartimos, ya está. Siempre pasa que compramos de algún negocio y vienen con gorgojos, se los pueden sacar”, expresó. “El que no lo consuma decile que lo devuelva y vas a ver que a alguno no le va a importar, les hace bien para el cáncer”, sentenció.

Desde el gobierno provincial se desligaron de la mercadería e indicaron que el intendente de Selva los quiso inculpar, ya que la compra la habría realizado la comuna para un comedor municipal.

Por su lado, Bertolino confirmó la grabación con la presencia de gorgojos y protestó por su difusión. «No me parece que sea mejor mostrar esas imágenes, me parece que hay que tener una onda más positiva”, aseguró en diálogo con el canal TN.

“Es el único de mil que se repartieron en dos entregas”, señaló el intendente al realizar su descargo sobre el hecho.

En Santiago del Estero se detectaron unas nueve personas que contrajeron COVID-19, según los últimos datos oficiales. En Selva, un pueblo de 4 mil habitantes, surgió el primer caso provincial que involucró una curiosa historia que tuvo como condimentos una falsa infidelidad y un asado con amigos. Ese hecho implicó que la localidad fuera una de las primeras en cerrar sus puertas y establecer una cuarentena.

Mientras se desatan las polémicas locales, el gobernador Gerardo Zamora dispuso que la provincia sea uno de los distritos que estableció el uso obligatorio del barbijo en la vía pública a partir del 13 de abril.