Los emprendedores se capacitarán sobre marketing digital

En un momento en donde las buenas ideas necesitan seguir creciendo, capacitarse a distancia puede ser una gran herramienta para no frenar los proyectos.

Durante la cuarentena, los emprendedores sanjuaninos buscaban la manera de no frenar el crecimiento de sus proyectos productivos. Contar con la posibilidad de cumplir objetivos planificados, era una premisa que venían solicitando. Esa oportunidad llegó y el Gobierno de San Juan puso a disposición la herramienta on line de capacitación, un espacio para que esas ideas se mantengan en movimiento y no paren de crecer.

El Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, entendiendo y comprendiendo la coyuntura actual de muchos emprendedores, diseñaron cursos gratuitos de acceso on line. ¿Cómo optimizar las herramientas digitales? ¿cómo hacer más productivos nuestros emprendimientos?, son interrogantes que dan vueltas por la cabeza de estos sanjuaninos.

Facebook, Instagram y ahora WhatsApp, son imprescindibles para poder formar parte de los nuevos tiempos de los cuales los emprendedores no son ajenos. El aprendizaje es y debe ser democrático y accesible para todos.

Las capacitaciones se brindarán desde el canal oficial de Youtube del Gobierno de San Juan y tendrán como principales promotores de la formación, a las direcciones de Emprendedores Sociales y de la Mujer.