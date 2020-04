Médicos de Argentina varados en otros países

Hay médicos, kinesiólogos, odontólogos, bioquímicos, radiólogos, investigadores y enfermeros. La mayoría trabaja en instituciones públicas del país y se graduó en la UBA. Muchos de ellos viajaron a Estados Unidos para capacitarse y otros por placer. En total son 29 y a pesar de estar diseminados en distintas ciudades y estados –Miami, Nueva York, Orlando, Colorado- se organizaron en grupos de Whatsapp porque no encuentran la manera de regresar al país en medio de la pandemia por coronavirus.

Estar en el extranjero afrontando gastos no contemplados, sumado al desconcierto de no tener fecha de retorno, no es fácil. Y si a eso se suma “el desinterés del gobierno por repatriar médicos argentinos”, la angustia se vuelve aún mayor.

El que habla es el médico chaqueño Martín Chaparro, especialista en epidemiología, quien ya cumplió un mes de estadía en el exterior e insiste en que “no hay una decisión política muy alineada con los médicos argentinos en general pero sí en buscar médicos cubanos o sellar convenios con médicos rusos”.

La iniciativa del Gobierno también fue criticada por la Confederación Médica Argentina que elevó una carta de disconformidad al Ministerio de Salud de la Nación, en la que aclaró que “hay suficientes médicos para enfrentar cualquier emergencia”. También cuestionó el hecho de que no sean obligados a realizar la cuarentena que sí se le exige a todos aquellos que provienen de otros países y que no deban revalidar sus títulos.

“La sensación, viéndolo de afuera y hablando con otros médicos que están en Argentina, es que no estamos siendo valorados. Con estas acciones, queda en evidencia que no somos prioridad. El gobierno no valora el recurso local”, se lamentó Chaparro al ser entrevistado.

Su indignación creció aún más cuando se enteró de que cada cubano recibirá un salario de $51 mil por 36 horas semanales de trabajo. “En Chaco, un médico de planta gana entre $30 mil y $35 mil. En Capital, los sueldos son más altos. Esa remuneración que le van a dar a los médicos cubanos es casi igual a la de una persona en planta permanente, lo que no es fácil de conseguir. La mayoría son monotributistas o hacen guardias y tienen múltiples empleos para llegar a esa cifra”, precisó Chamorro.

Entre los varados hay profesionales de la salud que residen en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, La Rioja, Santa Fe y Chaco. Tras acordar los pasos a seguir, presentaron una carta en la Embajada argentina en Estados Unidos poniéndose a disposición para ayudar en medio la pandemia, cada uno desde su especialidad.

“Todos necesitamos volver, en nuestros trabajos nos están esperando. Desde los hospitales y centros de salud donde nos desempeñamos estamos recibiendo cartas firmadas por nuestros directores solicitando el pronto retorno a nuestra actividad. Las mismas fueron enviadas al consulado respectivo y al Estado en el que nos encontramos pero aún no obtuvimos respuestas”, contó a este medio la odontóloga Miranda Callejón, que se encuentra en Nueva York desde el 4 de febrero.

Fuente: Infobae