Donald Trump :Creemos que tendremos una vacuna contra el coronavirus antes de fin de año

“Estamos muy seguros de que tendremos una vacuna a finales de año, a finales de año. Creemos que vamos a tener una vacuna a finales de este año. Estamos presionando mucho”, aseguró el presidente Donald Trump durante el relanzamiento de su campaña en una entrevista televisada. “Los médicos ahora van a decir que no debí decir esto pero digo lo que creo”, agregó el mandatario.

El presidente se mostró confiado ya que, según dijo, hay muchas compañías que están “cerca” de la vacuna “porque es muy importante”. Entre las compañías que estan trabajando en ello nombró a Johnson & Johnson.

Cuando le preguntaron sobre la “carrera mundial por lograr” una vacuna, Trump afirmó que sólo quiere que funcione: “Estas cosas suelen tomar 5 o 10 años, pero estamos muy cerca. Y la verdad no me importa si otro país lo logra antes, estamos trabajando con Australia y con Reino Unido… lo único que me importa es que funcione”.

El presidente de los EEUU, además, volvió a apuntar contra China por la violenta propagación del coronaviruis. “China eligió no frenar el coronavirus, tenemos que averiguar por qué”, acusó. Y agregó: “Pudo haber sido incompetencia”.

