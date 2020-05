Esta semana el camión de garrafas visita Capital

La Municipalidad de Capital informa el cronograma del “Operativo Garrafa” del mes de mayo. La entrega fue organizada en la provincia por ola Dirección de defensa al Consumidor dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de San Juan.

Se trata de la nueva modalidad de venta de garrafas de gas a precios acordados por Nación. Para evitar sobreprecios, entre Gobierno e YPF, acordaron prescindir de los intermediarios. Un camión visita los departamentos con 100 garrafas de 10kg y 80 de 15kg, en total 180 garrafas por viaje.

En el departamento Capital el camión se instalará en los siguientes puntos de encuentro, desde las 9 horas:

• Martes 5 de mayo: Unión Vecinal del B° Cabot en Concepción.

• Miércoles 6 de mayo: será el turno del CIC del B° Manantial en Trinidad.

• Viernes 8 el camión recalará en el Club Colón Juniors, Desamparados.

La policía municipal acompañará este operativo y ordenará a las personas que reciban esta garrafa, conforme a la entrega de 180 números que es el tope de garrafas disponibles por viaje.

Los beneficiarios deberán respetar las medidas de distanciamiento social, uso de tapabocas y demás medidas de higiene y seguridad. La personas no pueden ir acompañada de familiares o niños al lugar, y la persona que no tenga barbijo o tapa boca no podrá hacer la cola ni comprar la garrafa, por ende no se le entregará el número de espera.

El precio de las garrafas es el autorizado por resolución, el cobro de las garrafas en los puntos de encuentro del operativo es el mismo que se cobra en boca de expendio de los distribuidores oficiales autorizados para vender el gas en garrafa. La garrafa de 10 kg cuesta $355 y la de 15 kg, $530 final.