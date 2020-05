Asumieron los miembros de Juntas de Clasificación Docente

Bajo estricto cumplimiento del protocolo de prevención sanitaria y distanciamiento físico, en el marco de la pandemia de COVID-19, en la sala de reuniones del Ministerio de Educación asumieron sus cargos los miembros de Juntas de Clasificación Docente electos el 26 de noviembre y proclamados el 17 de diciembre de 2019.

El ministro Felipe De Los Ríos, la secretaria de Educación Rosana Vicentella, por turno encabezaron el acto de firma de asunción de los integrantes de los miembros de Junta. A las 10 de la mañana comenzaron con la Junta de Enseñanza Primaria, Inicial, Especial y Adultos, conformada por Marcela Agüero, Gabriel Chirino y Silvana Correa.

Correa, tras agradecer la designación expresó: «Sabemos de la responsabilidad que asumimos de ahora en más. Estamos para trabajar por el bienestar de la docencia sanjuanina. La docencia valoró el trabajo que hicimos basado en la transparencia, verdad y justicia que los docentes esperamos. Los que venimos de carrera docente sabemos que un centésimo significa una posibilidad más. Venimos de familias humildes, de trabajo, donde la única forma de crecer es a través del estudio, esfuerzo y el trabajo. Es por eso que ponemos todo nuestra trabajo a disposición, en un momento que es muy difícil. Pero que a pesar de esto vamos avanzando, porque es compleja situación nos lleva a buscar formas para adaptar nuestro funcionamiento a la forma online. Vamos a tener que empezar a adoptar medidas mientras vamos transitando hacia la normalización de la actividades presenciales, quizás en octubre o noviembre».

Por su parte el ministro Felipe De Los Ríos, señaló: «Tienen una gran oportunidad; como miembros titulares de la Junta de Clasificación Docente ustedes saben lo importante que es para los docentes contar con sus representantes en el seno de la Junta. Por esta situación de aislamiento en el que debemos evitar reunir gran cantidad de personas, a ustedes luego se les sumarán los dos representantes del Gobierno. También a sus suplentes se les notificará posteriormente. En estos cuatro años les tocará articular con sus respectivas directoras de Área. En nombre del gobernador Uñac y en el mío propio desearles una buena gestión y que se ajusten a derecho. En la Junta está la doctora Ramos con una destacada experiencia. Les adelanto que entre mañana martes o el miércoles, ya estaría resuelto el acto de traslado e ingreso a la docencia 2020, listo para el pago. Les quedaría a ustedes resolver las apelaciones y conformar el acto administrativo para este 2020. Es un ciclo controversial por la pandemia, que esperamos que de seguir sin la circulación del virus en la provincia, podamos restablecer las actividades en forma paulatina, pero con otras conductas. Ustedes también desde la Junta tendrán que implementar sistema de videollamadas, nuevos mecanismos o alternativas para comunicarse de forma no presencial para interactuar con los docentes. Estamos para ayudarlos y del éxito de ustedes depende el bienestar general, deben generar oportunidades laborales ciertas«.

Luego a las 11 horas, asumieron miembros de la Junta de Rama Media y Superior, conformada por Roxana Palavecino, Viviana Ruiz López y Patricia Barrado.

Tras agradecer, Roxana Palavecino, expresó: «Nos costó mucho pero estamos orgullosos porque fuimos elegidos por una gran mayoría de docentes. Este voto de confianza que nos dieron acrecienta nuestro compromiso y responsabilidad. Estamos agradecidos de poder trabajar en conjunto con ustedes, sabemos que son eficientes y que nos van a guiar. Vamos a trabajar en equipo por todos los docentes de la provincia».

Posteriormente, el titular de la cartera educativa, Felipe De Los Ríos, expresó: «Mis felicitaciones por poder trabajar por la docencia en un área tan sensible como esta. Recordemos que tenemos que ajustarnos a derecho o se afecta a personas que están detrás de un trabajo o un ascenso, y que algunos pasan años esperando que llegue esta instancia. Si no trabajamos ajustados a derecho se puede cometer un error y además generar problemas legales. Tienen toda nuestra colaboración para sanear muchas dificultades que han quedado de diferentes procesos. Nadie sabe todo, hay que a trabajar anteponiendo el bien común, la equidad, la verdad para todos. No importa por qué agrupación llegaron al cargo o intereses particulares, respeten la ley. Estamos para ayudarles ante cualquier situación».

A las 12 horas, asumieron los miembros de la Junta de Enseñanza Técnica, Agropecuaria, Monotécnica, Formación Profesional y Capacitación Laboral, integrada por Daniel Quiroga, Sergio Murúa y Amado Pazcel.

En la ocasión el ministro Felipe De Los Ríos, tras saludarlos, señaló: «Tenemos que trabajar en forma urgente en los procesos pendientes de la gestión anterior. Además vamos a avanzar para poner en marcha un sistema digitalizado, para despapelizar archivos y documentos en papel. Hay que avanzar en normativas superadoras, evitar que todos los años se presente gran cantidad de documentación, en lugar de solo actualizar sumando lo nuevo. En estos días recibirán el inventario de las autoridades salientes que deberán corroborar, para luego ponerse a trabajar. Acá estamos para ayudarlos, en todo lo necesario».

Cabe recordar que las juntas trabajan de forma no presencial con guardias mínimas online, hasta nuevo aviso.

Sede de las Juntas de Clasificación Docente