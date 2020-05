“Me di cuenta de que habían cambiado mis prioridades y quise volver a lo básico”

En el mes de enero, cuando todavía nada podía hacerle prever lo que sucedería meses más tarde en todo el planeta a raíz de la pandemia del coronavirus, Maluma viajó a Jamaica y comenzó con un proceso de introspección. Con apenas 26 años de edad y una década de carrera, el colombiano se había convertido en uno de los cantantes latinos más exitosos del mundo. Y disfrutaba del éxito. Pero, de alguna manera, sentía que necesitaba volver a sus orígenes.

Así fue como compuso Amor de mi vida –tema que abrevia con las iniciales ADMV- y que en el día de hoy acaba de lanzar junto con un video muy original, en el que encarna a un anciano que pierde a su esposa. “Es una canción que es muy especial para mí, esto es algo que me sale desde el corazón, me recuerda el motivo por el cual comencé mi carrera y me pone a pensar mucho sobre qué va a pasar en el futuro, si nos vamos a tomar el tiempo de amar al otro, abrazar al otro. Hoy la entrego para que la puedan dedicar a todos los seres que amamos antes de que se nos vayan”, explicó el cantante.

Y luego, desde su casa de Medellín, dónde cumple con su aislamiento social preventivo para evitar la propagación del COVID-19, Maluma grabó unos videos en exclusiva para Teleshow contando las intimidades del tema. “¿Qué quiero inspirar con esta canción? Muchas cosas. Realmente, quiero que la gente se fije en lo simple, en lo básico que muchas veces se nos olvida y es el amor. Que nos tenemos a nosotros mismos, que tenemos a nuestras parejas, a nuestras familias…Inclusive, a nuestros animalitos”, empieza diciendo el colombiano.

“Ese es el mensaje: que el amor es el motor del mundo y es lo que lo va a mover siempre, Así que es importante que lo disfruten”, explica enseguida Maluma, quien siempre le dio un valor muy importante a la familia. De hecho, concebido con el nombre de Juan Luis Londoño Arias, el colombiano compuso su nombre artístico con las primeras sílabas de los nombres de su madre, Marlli, su padre, Luis, y su hermana, Manuela.

Luego, el colombiano explica cómo nació este tema. “Esta canción surge hace unos meses en Jamaica. Hice un campamento allí preparando mi nuevo disco, que no sé cuando vaya a salir con toda esta vaina que está sucediendo. Pero esta canción nace cuando yo estaba pasando por un momento muy especial, de tristeza. Y es allí donde encontré la inspiración de Amor de mi vida, porque me di cuenta que mis prioridades habían cambiado un montón, Y quise volver a lo básico, quise volver al amor, quise volver a mi familia, que volver a mi hogar. Por eso fue que escribí esta canción tan especial. compuesta por un equipo grandioso, en el que están Vicente Barco, Edgar Barrera y yo. Así que espero que la disfruten mucho y que la dediquen bastante”, cuenta.

Maluma empezó a componer con apenas 15 años de edad, cuando la idea de triunfar como artista internacional parecía una meta lejana. Y, según explica, este tema lo llevó a revivir aquella época, llena de ilusiones. “Esta canción me recuerda mucho a cuando empecé mi carrera musical, porque a mí siempre me gustó escribir este tipo de canciones románticas, este tipo de baladas. Y me acuerdo que pasaba todos los días escribiendo ese tipo de música. Así que me inspiré mucho en los inicios de mi carrera. Y en ese Maluma soñador, ese Maluma niño que soñaba con convertirse en una estrella mundial de la música latina. Así que espero que también sientan ese sentimiento de amar al otro. Para eso hice esta canción”, asegura.

Finalmente, el cantante explica qué es lo que hará apenas termine el aislamiento social que, como a todos, también lo puso a reflexionar. “Lo primero que voy a hacer cuando pase esta cuarentena es ir a visitar a mis abuelos, especialmente por todo este momento que estamos pasando. Ellos están encerraditos en su departamento, ya llevan más de un mes allí. Y los he pensado mucho. También, a raíz de mi canción, Amor de mi vida, y el video que hemos grabado con esos personajes mayores, que me hacen pensar mucho en mis abuelos. Así que voy a ir a visitarlos a ellos”, concluye.