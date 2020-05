El vicegobernador dialogó con el sector empresarial de San Juan

El vicegobernador Roberto Gattoni recibió a representantes del sector empresarial de San Juan en el auditorio “Eloy Camus” ubicado en el Centro Cívico.

En la ocasión estuvieron presentes acompañando al titular del Poder Legislativo, el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano; el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Mestre; la secretaria de Planificación de Salud, Alina Almazán; y el secretario de Gestión Pública, Andrés Rupcic.

Asimismo también asistió la ministro de Cultura y Turismo, Claudia Grynszpan.

Con todas las medidas obligatorias de prevención contra el COVID-19 los funcionarios mantuvieron un diálogo fluido con las Cámaras empresariales sobre el protocolo de activación del comercio en la provincia, en el marco de la situación actual de la pandemia en San Juan y en el país. Durante el encuentro, las autoridades resolvieron las dudas de los comerciantes y escucharon sugerencias.

En la ocasión, el titular del Poder Legislativo expresó que “quiero recordarles que el estado de pandemia está vigente en el mundo, en el país y en la provincia, más allá de que en San Juan solo tengamos un caso. Esta es la situación, el entorno en el cual nosotros tomamos decisiones. Todos los días nosotros pasamos por una situación de alerta o circunstancias que nos ponen en estado de alerta. No estamos aislados de la pandemia, estamos dentro de la pandemia”.

Seguidamente agregó “quisiera dejar plasmado la responsabilidad compartida, nosotros hemos llegado a esta situación solamente de tener tres casos importados por la decisión, por la responsabilidad y por el esfuerzo que hemos hecho todos los sanjuaninos, sin distinciones. Esto es un logro de todos los sanjuaninos, pero también depende de todos los sanjuaninos cómo vamos a seguir para adelante y de mantener la situación actual que nos permite tomar esta decisión de activar el comercio. Cuando hablo de todos los sanjuaninos hablo del gobierno, los empresarios, los trabajadores, los sindicatos, los clientes, los proveedores y el público en general”.

Por último, el vicegobernador remarcó “estamos liberando actividades y salidas para cumplir con necesidades, y se está haciendo una liberación determinada por el número de Documento de Identidad, pero después del cierre del comercio todos tenemos que volver a nuestras casas, no es para pasear. Esto es un paso hacia adelante, no es un paso definitivo, va depender de todos nosotros que no tengamos que retroceder”.

Tras las palabras del titular de la Legislatura, expusieron sus puntos de vista el resto de los funcionarios como la secretaria de Planificación de Salud Pública, Alina Almazán; el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano; el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Mestre y finalmente escucharon las inquietudes de los representantes de empresas y cámaras empresarias y en todos los casos ofrecieron la devolución correspondiente a todas ellas.