El Padel en San Juan espera que se apruebe el protocolo

El Padel no escapa a la situación de muchos clubes en el País y mas aún si lo comparamos con una Pyme que si no abre sus puertas no tiene ingresos para poder pagar alquiler, sueldos y servicios.

Está es la realidad de todos los Clubes de San Juan que están unidos en el único propósito que es la aprobación del protocolo para volver a la actividad.

Fue presentado a la Secretaría de Deportes y el propio Secretario Jorge Chica se preocupo por la situación de los clubes.

La esperanza de todas las personas que nuclea el Padel en San Juan es tener buenas noticias cuando se cumpla este periodo fase 4 de 15 días de cuarentena, el próximo 25 de mayo, teniendo como referencia algunas provincias del país en donde la actividad a vuelto a practicarse.

NOTA: LA ASOCIACIÓN DE PADEL AMATEUR DE SAN JUAN NUCLEA Y REGULA A LOS JUGADORES Y CLUBES DE SAN JUAN