Sergio Denis, de enamorar a todas las hinchas del mundo con el hit “Te quiero tanto” al tema cábala de Argentina en el Mundial de 1986

La muerte de Sergio Denis deja un vacío imposible de llenar en la escena musical argentina, pero también el fútbol mundial despide a un hombre que les dio vida a algunos de los himnos que supieron emocionar a las tribunas de diversos rincones del planeta. Luego de pasar 14 meses internado tras su caída en un escenario de Tucumán, el artista de 71 años murió en una clínica porteña y dejó un legado que es todo un símbolo en el fútbol.

El hit “Te quiero tanto” fue elegido por casi todas los fanáticos futboleros del país para reversionarlo para su equipo. Pero ese tema emblema no quedó sólo en Argentina, logró ramificarse en diversos –y exóticos– espacios del planeta. Atlético de Madrid de España, por citar un caso, también utilizó esa base para alentar a sus jugadores: “Vamos, dale, Atléti, te sigo a todas partes, yo te quiero. Vamos a dar la vuelta a todo el mundo, hay que ponerle un poco más de huevos, más de huevos!”. Su música también aterrizó en un destino sorpresivo como lo son las tribunas de Japón, aunque estos no fueron los únicos sitios: también hubo fanáticos en Francia, Grecia, Alemania y distintos puntos de Latinoamérica que lo adoptaron.

“¡Dios! Treinta años tiene esa canción. En ese momento me daba cuenta qué tema se podía transformar en un hit, pero no en esto. ¿Quién se iba a imaginar semejante sorpresa?”, se había mostrado emocionado en 2017 cuando habló sobre el boom expansivo que fue ese tema en el ámbito deportivo.

«El otro día prendí la tele y estaba la hinchada del Mónaco cantándola y te juro que se me caían las lágrimas. Me mostraron a la hinchada del Barcelona cantándola en una jugada de Messi y me hizo llorar. Es muy fuerte. En Japón, Grecia y Alemania también cantan mis canciones”, explicó en otras entrevistas que brindó.

Aunque quizás, su éxito más grande dentro del mundo futbolístico fue haber sido la gran motivación del equipo que logró el segundo título mundial para Argentina en el Mundial de 1986. Sin saberlo, su tema “Gigante chiquito”, que había conocido la luz un año antes de esa competencia a través del disco Afectos, cruzó por completo el ánimo de aquella delegación.

“Había que escuchar una música que decía ‘chiquito, bonito’, linda canción. Conocidísima la canción. Mientras jugábamos el torneo se escuchaba bien porque el micro iba despacito, había muchos coches, no había problemas. Pero cuando llegamos a la final el tipo iba solo, nos trajeron con dos policías adelante y el resto atrás. El tipo iba rápido, le saqué el pie: ‘Pará’. Porque cantaba Sergio Denis una y tenía que terminar, le digo ‘pará que no termina’. Llegamos justito, terminó la música y bajamos. ¡Y nos iba bien!”, reveló en su momento Carlos Bilardo sobre ese himno que utilizó como empujón energético el equipo que alzó la Copa del Mundo.

Sergio Denis, agradecido, también revivió esa anécdota durante una entrevista con Susana Giménez: “En el 86, la canción que escuchaban desde el hotel hasta el Estadio Azteca era ‘Gigante chiquito’ por cábala”.

En el libro México 86 Mi mundial, mi verdad: así ganamos la Copa, Maradona recuerda a la producción musical como un tema “que no podía faltar” en la concentración y aseguró: “Me hacía llorar como un nene”.

La noticia de su paso a la inmortalidad hizo revivir los recuerdos de los más futboleros, que se alegraron alentando a sus clubes con sus hits. Y también generó la demostración de cariño de Racing, la entidad de sus amores: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Sergio Denis, reconocido hincha de Racing, y acompañamos a su familia y amigos ante tanto dolor y tristeza».

FUENTE: INFOBAE