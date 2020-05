Ulises Jaitt logró la tutela legal de Valentino, el hijo de Natacha

Hace ya un año y dos meses que falleció Natacha Jaitt. Y, desde entonces, su hermano Ulises está bregando por lograr el esclarecimiento de las causales de su muerte. Sin embargo, en medio de su dolor y en paralelo con esta lucha, el periodista tuvo que iniciar una causa pidiendo la tenencia de su sobrino, Valentino, de 14 años, cuya tutela también era reclamada legalmente por su tío paterno, Mariano Yospe.

Desde que perdió a su papá, el actor Adrián Yospe, en el año 2011, el niño había vivido junto a su madre y a Ulises, con quien entabló un lazo muy especial. Pero continuó viendo a su abuelo paterno, Jaime Yospe, quien por ley era el encargado de cumplir con la cuota alimentaria del menor. Sin embargo, tras la muerte de Natacha, tanto el vínculo como el pago de manutención se interrumpió. Y todo quedó en manos de la Justicia que, finalmente, en el día de hoy se expidió y le dio la tutela definitiva del niño a Jaitt.

“En medio de la cuarentena, fue una buena noticia. Tardó un montón en salir la resolución. Y, en el medio, yo tuve que pasar por todo tipo de entrevistas con psicólogos y asistentes sociales. Pero estaba claro que mi sobrino quería estar conmigo y yo con él. Mostré cuál era mi trabajo, dejé que vieran mi casa, saqué el certificado que demuestra que no tengo antecedentes penales…Fue largo el camino. Así que, cuando me dijeron que fuera a buscar el papel. no lo podía creer”, contó Ulises en diálogo exclusivo con Teleshow.