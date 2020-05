Revuelo en San Juan por el cuarto caso de coronavirus

Este lunes, se conoció en la provincia de San Juan, el cuarto caso de coronavirus, podría haber sido un número más, pero tiene una connotación muy particular, la persona contagiada es pariente del tercer caso de COVID-19, es una profesional de la salud.

La población sanjuanina se hace muchas preguntas, al tercer caso, fue un hombre que lo trajeron desde Buenos Aires en un vuelo sanitario de la provincia, en Buenos Aires estuvo internado de neumonía y el COVID-19 le dio negativo, pero al traerlo de regreso a San Juan, es llevado a un nosocomio, donde el resultado del estudio le da positivo. Todo era raro y confuso, pero transcurrieron los días y lo importante es que mejorara del virus. Ahora el cuarto caso es un familiar que como ejerce su profesión atendiendo pacientes uno se pregunta, si estuvo en contacto o no con su hermano, si no fue así, y no salió de la provincia, cómo se contagió?.

El gobernador de la provincia de San Juan, Dr. Sergio Uñac, hizo desde el primer día de la cuarentena, lo mejor para sus habitantes, con controles estrictos para detectar a tiempo si alguien estaba contagiado, que los médicos sanjuaninos con los cuidados respectivos hicieran lo imposible por salvar a los enfermos de coronavirus. Entonces la pregunta es ¿Cómo o qué pasó, para que sucediera el cuarto caso. Que merece una investigación exhaustiva porque la responsabilidad es lo que no debemos perder de vista, porque es lo que nos va a salvar de que no haya un contagio masivo.

Nadie se enferma porque quiere, pero todos sabemos que no hay que ir a buscar el virus, frase del actual presidente Alberto Fernández. «El virus no nos busca, nosotros salimos a buscarlo». Desazón, porque el gobierno de San Juan hace muchísimos esfuerzos para evitar por todos los medios un contagio masivo, pero cuando pasan ejemplos como estos, uno siente que todo es tirado por la borda. Hay dolor en los sanjuaninos, esperemos que mañana, se arroje luz en lo vivido hoy, para entender por qué tenemos un cuarto caso y desear que esta profesional se recupere pronto.