Ante la aparición del cuarto caso de COVID-19 en la provincia

Una vez más comprobamos lamentablemente que desde las redes sociales se intenta genera un clima hostil hacia las personas con covid19 en la

provincia y hacia las personas que trabajan en el área de salud. Desde

INADI delegación San Juan te pedimos que no compartas estos comentarios

estigmatizantes y discriminatorios.

Ayúdanos a no discriminar y estigmatizar a las personas con COVID 19,

al personal de salud y las personas que trabajan para que el virus no se

propague en la provincia, te pedimos que no compartas noticias no

chequeadas y que no provengan de una fuente oficial del gobierno

provincial o nacional. No propagues falsa información o información no

chequeada.

Si el virus no discrimina no discriminemos nosotres. Frente a la

situación de emergencia nacional y provincial vivida actualmente, desde

el INADI instamos a actuar con responsabilidad y sensibilidad social y

no dejarnos ganar por la estigmatización y el odio.

Ponemos a disposición el correo del Observatorio de Internet como así

también los sitios desde donde podes denunciar a quienes están

infligiendo la Ley 23.592 de actos discriminatorios.

observatoriointernet@inadi.gob.ar <observatoriointernet@inadi.gob.ar>;

podes hacer captura de pantalla de mensajes en redes (Facebook,

WhatsApp, Twitter, etc..) y mandarlo a esta dirección de correo

electrónico.

Para una denuncia de discriminación si conoces a las personas que la

están llevando adelante también se canalizan a través de las

siguientes vías: a. WhatsApp: dos teléfonos de WhatsApp, donde se

puede escribir mensajes de texto o audio y serán respondidas a la

brevedad. Los números son 11 6492-1079 y 11 6185-3968. b. Mail en la

casilla 0800@inadi.gob.ar, sanjuan@inadi.gob.ar , con copia al

0800@inadi.gob.ar.

Desde ya gracias por difundir para frenar la discriminación.

INADI – Delegación San Juan -Rodolfo Domínguez – delegado del INADI en San Juan