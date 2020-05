El gobernador respaldó al sistema de salud

El mandatario invitó a la sociedad a reflexionar sobre el estatus sanitario alcanzado en la provincia y anunció además que fueron separados de sus cargos los jefes de Terapia Intensiva de Adultos y de Infectología del Hospital Rawson.

Pasadas las 14 horas de este miércoles, el gobernador Sergio Uñac brindó un mensaje destinado a los sanjuaninos en el que se refirió a los últimos acontecimientos vividos en la provincia en el marco de la pandemia de COVID-19. El mandatario destacó la labor del sistema de salud y el esfuerzo conjunto de todos los sanjuaninos que posibilitó alcanzar el tercer mejor estatus sanitario del país y la reactivación de casi la totalidad de la actividad económica. Asimismo, recalcó la misión de los vuelos sanitarios que en reiteradas ocasiones han salvado las vidas de sanjuaninos y dio a conocer la desvinculación de algunos funcionarios de Salud implicados en el accionar que derivó en el cuarto caso positivo de coronavirus en la provincia.

En el inicio de su mensaje, Uñac señaló: “Como lo he hecho de manera habitual en mi gestión y fundamentalmente desde la declaración de la pandemia, cada hecho significativo ha sido comunicado y aclarado por este mismo gobernador. Ante la detección del cuarto caso positivo de COVID-19 en la provincia de San Juan ha habido muchas consideraciones y opiniones, todas válidas. Hay que ser respetuoso con cada una de estas expresiones, algunas pueden tener alguna consideración particular y/o política, la gran mayoría son consideraciones que salen del corazón y que a nosotros nos sirven para escuchar, reconducir y mejorar lo que tengamos que mejorar”.

El mandatario se explayó en ese sentido al asegurar: “El día 8 de abril, en una conferencia de prensa como esta, les informé a los sanjuaninos las proyecciones que se daban ante la pandemia estaban estimadas en que podíamos llegar a tener 40 mil infectados en la provincia de San Juan, de los cuales solo 8 mil podían requerir atención médica de distinta complejidad. Y creo que hoy, a más de 60 días de esa declaración, los sanjuaninos podemos decir con orgullo que los resultados son absolutamente óptimos gracias al esfuerzo de todos. Colectivamente construimos una situación sanitaria que nos permitió ir liberando distintas actividades económicas”.

Haciendo un repaso de la evolución de la situación sanitaria de la provincia frente a la pandemia, Uñac consideró “importante recordar que el primer caso fue una médica que regresó a la provincia tras capacitarse en Europa, el segundo una señora que llegó a San Juan desde Brasil, el tercer caso fue un transportista de carga que se trasladó desde San Juan a Buenos Aires y que luego volvió a la provincia y el cuarto caso, que nos sorprende a todos los sanjuaninos, es la hermana médica del transportista que fue trasladado a la provincia tras realizársele tres test en Buenos Aires, todos con resultados negativos. Lo llamativo es que el cuarto caso, hermana del tercer paciente, era parte del sistema de salud y tras vulnerar los protocolos establecidos fue contagiada de COVID-19. Quiero hacer al respecto dos consideraciones; primero, como paciente va a tener toda la cobertura médica que garantiza el Gobierno a todos los contagiados, como seguirá haciendo con todos los casos que seguramente ocurrirán en la provincia de San Juan porque la pandemia es mundial. También tenemos que reconocer que con el esfuerzo de todos somos la provincia con tercer mejor estatus sanitario del país y que ha vuelto mayoritariamente a la actividad económica·.

El gobernador también hizo referencia a la importancia de los vuelos sanitarios que lleva adelante la Provincia: “Es un tema altamente delicado y que ofrece algunas opiniones y dudas de parte de los sanjuaninos, pero parte del sistema de salud está integrado por un avión sanitario que lleva desde San Juan hasta centro de alta complejidad y viceversa a sanjuaninos que así lo necesitan. De esa misma manera fue traído el paciente del tercer caso, quien llegó tras tres test de COVID que arrojaron resultados negativos antes de su traslado. Ese avión sanitario, en el año 2019 realizó 60 vuelos y trasladó a 65 pacientes; en 2020 ya realizó 27 vuelos, trasladando a 31 pacientes. Quiero decirles también, porque siempre me he manejado con la verdad, que ese avión va a seguir trasladando a los sanjuaninos que así lo necesiten. Los sanjuaninos van a seguir contando con esa herramienta siempre que lo necesiten, siempre que el sistema de salud determine la necesidad de su traslado”.

Siguiendo con su alocución, el gobernador cuestionó el irresponsable accionar individual en torno al cuarto caso positivo de coronavirus, contrario a la excelente labor realizada por los trabajadores del Estado afectados a contener la pandemia, así como de todos los sanjuaninos: “Hemos construido esto con el empeño de todos y yo comparto absolutamente con ustedes, desde el corazón, esta sensación de que ha sido vulnerado el esfuerzo como consecuencia del irresponsable accionar de una persona; esa sensación nos invade a los más de 700 mil sanjuaninos pero también hay que decir que el esfuerzo que ha hecho un ejército de gente integrado por médicos, enfermeros, pero también por policías, integrantes de Desarrollo Humano que han brindado asistencia en toda la provincia, y los casi 800 mil sanjuaninos, no se puede ver empañado por una persona que vulneró los protocolos. Evidentemente que molesta, evidentemente que ha sido separada del sistema de salud, ella y los jefes de Terapia Intensiva de Adultos y la jefa de Infectología del Hospital Rawson. Debo reconocer el trabajo de cada uno de los sanjuaninos y de cada uno de los integrantes del sistema de salud y seguridad. Esta es la provincia con el tercer mejor estatus sanitario del país, que ha devuelto el 92% de las actividades económicas que son fruto del esfuerzo de todos pero que también dan base al trabajo de todos los sanjuaninos”.

“Vamos a seguir en esta línea, tengan la absoluta tranquilidad de que así como en 2016, en un evento provocado por la minería, paralicé y multé la actividad minera porque entendía que ponía en vilo la seguridad de las personas y el medioambiente. Con esa actitud protegimos una de las principales actividades económicas que tiene la provincia. El tiempo a los sanjuaninos nos dio la razón. Hoy, con el cumplimiento estricto del protocolo, estamos haciendo que esta sea una de las provincias con mejor estatus sanitario. Tener solo cuatro casos positivos de COVID-19 en la provincia de San Juan a esta altura es un logro de todos los sanjuaninos. Esa situación la vamos a mantener y es importante saber que a los contagios no los podemos eliminar, los podemos contener como hemos hecho hasta la fecha en la provincia de San Juan”, acotó Uñac.

Posteriormente, el mandatario invitó “a todos a la reflexión. Cada uno de los casos ha expuesto a la provincia a la mirada nacional y cabe citar el primer caso, en el que la vivienda de la paciente y su familia terminó siendo apedreada. No es el camino; el camino es darle a la paciente el trato que corresponda, no convertir a la víctima en victimario. Hay que cumplir los protocolos y evitar que eso pueda ser un eje de propagación. Hemos testeado a cada uno de los contactos de la doctora que no supo no solamente cuidarse ella si no que no supo cuidar de sus pacientes, ni siquiera de sus padres, pero desde el Estado le vamos a asegurar los medios para que pueda lograr su absoluta recuperación aunque ya no sea parte del sistema de salud”.

Ingresando al tramo final de su mensaje, el gobernador aseguró: “En un matutino de hoy el tercer caso de coronavirus expresa que está enojado con el Gobierno y con los medios de comunicación. Esto genera sensaciones encontradas, dispusimos del sistema de salud y lo trajimos con análisis de COVID-19 negativos, pero a esta persona, enojada, aun generando este malestar entre los sanjuaninos, puede contar con el sistema de salud si vuelve a necesitarlo”.

Para finalizar el gobernador les pidió a los sanjuaninos, “que no dejemos de lado todo lo que hemos construido. Nada ni nadie nos va a poder decir que no hemos hecho lo que corresponde, hablo de todos los sanjuaninos. Exhibamos con orgullo el logro sanitario y económico que hemos alcanzado entre todos. Tenemos casi todas las actividades económicas casi en absoluto funcionamiento, tenemos el tercer mejor estatus sanitario y somos noticia por detectar el cuarto caso positivo de COVID-19. Que un problema no empañe la cantidad de logros que los sanjuaninos hemos obtenido fruto del esfuerzo de todos”.