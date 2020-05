La protagonista de “Las mil y una noches” se reconcilió con su hermana

En octubre del año pasado, Bergüzar Korel fue abordada por la prensa mientras caminaba de la mano de su marido y co protagonista de Las mil una noches, Halit Ergenç, En ese momento, la actriz turca se encontraba cursando su segundo embarazo. Y, luego de contestar que todavía no había elegido el nombre para su hijo, fue consultada sobre su hermana Zeynep, quien vive en los Estados Unidos y trabaja en el rubro de la limpieza.

“Respetamos las decisiones de cada uno de los miembros de nuestra familia”, dijo entonces Bergüzar, cuando la consultaron por la actividad elegida por su hermana para ganarse la vida. ¿Qué es lo que había sucedido entonces? Según trascendió, Zeynep habría gestionado un certificado de herencia ante el tribunal de Estambul. Y, haciéndose eco de esta situación, los periodistas le preguntaron a la actriz si ella le estaba enviando dinero, algo que es costumbre en Turquía cuando un miembro de la familia no está atravesando una buena situación económica.

Apabullada ante el asedio de los cronistas, Bergüzar contestó que sí le había mandado algo, pero a su sobrina. Entonces comenzaron los malos entendidos. Zeynep aseguró que siempre se había mantenido sola, a pesar de no haber tenido la suerte de la menor de la familia. Y se mostró muy ofendida por los supuestos dichos de la actriz que habían llegado a sus oídos, así que habló con los medios quejándose de la situación. Y la prensa interpretó esto como un reclamo económico a su hermana.

A partir de ese momento, la actriz que se hiciera famosa en el mundo entero por su papel de Sherazade, decidió cortar la relación con Zeynep, Y la misma actitud adoptó la madre de ambas, Hülya Darcan, quien se mostró muy afectada por la actitud de la mayor de sus hijas, al punto de comenzar a sufrir problemas de salud luego de esta pelea.

Sin embargo, cuando el vínculo parecía haberse roto definitivamente, hubo un llamado telefónico entre Bergüzar y su hermana. Y luego otro entre Zeynep y su madre. Así, la semana pasada y después de ocho horas de conversaciones, las tres lograron limar asperezas y recompusieron la paz familiar.

“Estaba muy cansada en el pasado, mi corazón estaba roto. Pero después de un tiempo, la persona lleva el anhelo de la familia a pesar de todo. Cuando hablé con Bergüzar, me sentí mejor. La carne no estaba separada de la uña”, aseguró Zeynep.

Cabe señalar que la actriz, quien el pasado 9 de marzo dio a luz a Han, el segundo hijo de su pareja con el hombre que encarnó a Onur, con quien tiene también a Alí de 10 años, nunca había querido hablar públicamente del tema después de ese episodio. Pero, según explicó su hermana, en esta charla privada le explicó que ella nunca había dicho lo que había salido publicado.

“El hecho de que mi hermana haya dicho esto, obviamente, me extiende una rama de olivo. Para mí, esta fue una lucha por el honor. Y fue suficiente para mí que diga eso«, reconoció Zeynep, quien no quiso segur distanciada de Bergüzar y confesó estar ansiosa por conocer a su nuevo sobrino. En tanto, la actriz, mantuvo su postura de no hablar del tema, pero sin lugar a dudas deber estar aliviada de haber terminado con esta tensa situación.

