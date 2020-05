Capital libre de humo: 31de mayo Día Mundial Sin Tabaco

El tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, de las cuales más de 600.000 son no fumadores que mueren por haber respirado humo pasivamente. Muchos niños están expuestos a este problema incluso antes de nacer y sufren las consecuencias: bajo peso al nacer, aumento de la tasa de muerte súbita, enfermedades respiratorias, asma, etc.

Como cada año, el 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco a fin de hacer foco en los riesgos para la salud y promover la aplicación de políticas públicas eficaces para reducir ese consumo.

Desde la Municipalidad de Capital, a través de la Dirección de Salud Municipal dependiente de la Secretaría de Gobierno, se trabaja para generar espacios libres de humo de tabaco en diversos contextos públicos y privados. La finalidad es proteger la salud de los ciudadanos.

Se estima que el 50% del cigarrillo está compuesto por hojas de tabaco, el 30% por tabaco reconstituido y el 20% por tabaco expandido con dióxido de carbono.

La nicotina es la sustancia adictiva que posee el cigarrillo y la más conocida, pero éste además posee sustancias cancerígenas como alquitranes, cloruro de vinilo, Polonio 210, benzopireno, benceno, formaldehido, uretano y arsénico. Los hijos de madres fumadoras están respirando cancerígenos desde edades tempranas.

El humo visible representa solo el 5-8% de lo que se produce al fumar un cigarrillo. El resto está compuesto de gases invisibles, entre los que se incluye el gas cianhídrico, un gas que reduce la capacidad del organismo para transportar oxigeno y monóxido de carbono (CO) que constituye del 3 al 6% del humo inhalado.

Campaña 2020 de la Organización Mundial de la Salud

La OMS hace un llamamiento a todos los jóvenes para que se sumen a la lucha por convertirse en una generación libre de tabaco. Algunos mensajes:

• Para mantener sus ingresos, las industrias tabacaleras y otras relacionadas buscan continuamente nuevos consumidores para sustituir a los que mueren a causa de sus productos.

• Las empresas tabacaleras gastaron más de 8000 millones en marketing y publicidad, y el mundo perdió 8 millones de vidas por causas relacionadas con el consumo de tabaco y la exposición al humo ajeno.

• Algunas de las tácticas que las industrias tabacaleras y otras industrias relacionadas utilizan para comercializar sus productos entre niños y adolescentes son: